الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق المرحلة الأولي الثانوية العامة 2023.. وخطوات التقديم

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2023 بعدما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى جميع التفاصيل الخاصة بـ تنسيق المرحلة الأولي الثانوية العامة 2023.

تنسيق المرحلة الأولي الثانوية العامة 2023

كما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن تفاصيل البيـان الحد الأدنى عدد الطلاب فى تنسيق المرحلة الأولى، بعدما تسلمت نتيجة الثانوية العامة 2023 عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال مؤتمر صحفى بالأمس. 

_الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر.

_عدد الطلاب: 22304

_الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر.

_عدد الطلاب: 15013

_الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي _بنسبة 70.61% فأكثر.

_عدد الطلاب: 74923

_الإجمالي: 112240

تنسيق المرحلة الأولى: 88.29% للعلوم.. 83.41% للرياضة.. و70.61% للأدبى

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخطوات الخاصة بالتنسيق والتى كانت كالتالى:

• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg
• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.
☆ قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:
- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات. 
- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.
- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.
- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته. 
- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.
- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك. 

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