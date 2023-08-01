تنسيق جامعة الجلالة 2023 والكليات التابعة لها

جامعة الجلالة واحدة من أهم الجامعات الأهلية، وتضم 13 كلية في تخصصات مختلفة، وتم إنشائها في 2020، وتتبع وزارة التعليم العالي التي تحدد تنسيق جامعة الجلالة وفق تنسيق الجامعات الأهلية .

تنسيق جامعة الجلالة 2023

لم يتم حتى الآن إعلان تنسيق جامعة الجلالة 2023 ومن المتوقع أن يكون أقل من العام الماضي بفرق طفيف حيث تراجعت مجاميع طلاب الثانوية العامة هذا العام مقارنة بالعام الماضي مما دفع وزارة التعليم العالي إلى خفض تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة عن العام الماضي.

وجاء تنسيق جامعة الجلالة 2022 لكلية الطب 79%، كلية طب الأسنان 79%، كلية العلاج الطبيعي 76%، كلية الصيدلة 73%، كلية الهندسة 66%، كلية الحاسبات 61% ، و 55% التكنولوجيا الحيوية - العلوم الصحية - التمريض - الإدارة والاقتصاد - العلوم السياسية - الفنون التطبيقية - الآداب - العلوم السينمائية - الإعلام - التربية - السياحة والفنادق - الحقوق والدراسات القانونية - اللغات والترجمة - الزراعات الصحراوية - العلوم الأساسية - الآثار – الزراعة .

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كليات جامعة الجلالة ورابط التقديم

حددت جامعة الجلالة مجالات الدراسة بها وجاءت وفق الموقع الرسمي للجامعة في قطاع الرعاية الصحية، مجال الطب برنامج الطب والجراحة، وفي مجال طب الأسنان برنامج طب الأسنان ، وفي مجال الصيدلة برنامج دكتور صيدلة (دكتور صيدلة)، مجال العلاج الطبيعي برنامج العلاج الطبيعي، مجال التمريض برنامج التمريض، قطاع العلوم، قطاع الهندسة، قطاع العلوم الإنسانية، قطاع الفنون الإبداعية.

ووفرت جامعة الجلالة رابط تقديم للطلاب للالتحاق بالجامعة سواء المصريين أو الأجانب ، ويمكن للطلاب تقديم طلب الالتحاق جامعة الجلالة بالضغط على الرابط التالي

https://www.gu.edu.eg/open-admissions/ ، وملأ كافة البيانات الموجودة أمامك ، على أن تقوم وزارة التعليم العالي بإعلان تنسيق الجامعات الاهلية خلال أيام .