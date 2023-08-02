أخبار فاتتك| تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة.. وتفاصيل مبادرة 100 يوم صحة

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، حيث تنوعت أخبار الصباح اليوم الأربعاء ما بين صحة وتعليم وفن.. في هذا السياق نكشف أهم أخبار الصباح.

ويرصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2023

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 للطلاب، يبحث قطاع كبير منهم وأولياء أمورهم عن تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2023، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

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وزير الصحة يتحدث عن مبادرة ١٠٠ يوم صحة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مبادرة 100 يوم صحة استفاد منها أكثر من 13 مليون مواطن من خلال الخدمات الطبية المقدمة فى كل التخصصات.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مبادرة 100 يوم صحة تجوب القرى والنجوع والمدن الساحلية، والهدف منها القضاء على قوائم الانتظار، وتوعية المواطنين بكل المخاطر والأمراض التى تواجه المواطنين.

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محمد هنيدي يتحدث عن فيلمه الجديد

أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم "مرعي البريمو" في scene cinema بمول دستريكت ٥ العين السخنة، بحضور فريق الفيلم الذي ارتدي اللون الأبيض كلون موحد مثلما ظهرت في الأغنية مع شارموفرز.

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كيف تحافظي على بشرتك في الصيف

يجلب موسم الصيف معه الكثير من المتاعب الخاصة بالبشرة، حيث يمكن أن تجعل الرطوبة المتزايدة وارتفاع درجات الحرارة البشرة عرضة للكسر والبهتان والالتهابات والبقع، ومع ذلك مع الروتين الصحيح للعناية بالبشرة، يمكن للمرء أن يحقق بشرة متوهجة ولامعة من خلاله، ولكن إذا داوم عليه فهو بمثابة علاج للبشرة أكثر منه روتين.

وقالت ديلما سانتور، إخصائية الجلدية لموقع "Hindustan times"، إن هناك نصائح أساسية للعناية بالبشرة خلال فصل الصيف ستساعد أي شخص في الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة.

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