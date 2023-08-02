الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة.. وتفاصيل مبادرة 100 يوم صحة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، حيث تنوعت أخبار الصباح اليوم الأربعاء ما بين صحة وتعليم وفن.. في هذا السياق نكشف أهم أخبار الصباح.

 ويرصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2023

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 للطلاب، يبحث قطاع كبير منهم وأولياء أمورهم عن تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2023، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

للتفاصيل https://www.dostor.org/4463926

وزير الصحة يتحدث عن مبادرة ١٠٠ يوم صحة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مبادرة 100 يوم صحة استفاد منها أكثر من 13 مليون مواطن من خلال الخدمات الطبية المقدمة فى كل التخصصات.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مبادرة 100 يوم صحة تجوب القرى والنجوع والمدن الساحلية، والهدف منها القضاء على قوائم الانتظار، وتوعية المواطنين بكل المخاطر والأمراض التى تواجه المواطنين.
لمعرفة التفاصيل https://www.dostor.org/4464106

محمد هنيدي يتحدث عن فيلمه الجديد 

أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم "مرعي البريمو" في scene cinema بمول دستريكت ٥ العين السخنة، بحضور فريق الفيلم الذي ارتدي اللون الأبيض كلون موحد مثلما ظهرت في الأغنية مع شارموفرز.
لمعرفة التفاصيل https://www.dostor.org/4464093

كيف تحافظي على بشرتك في الصيف 

يجلب موسم الصيف معه الكثير من المتاعب الخاصة بالبشرة، حيث يمكن أن تجعل الرطوبة المتزايدة وارتفاع درجات الحرارة البشرة عرضة للكسر والبهتان والالتهابات والبقع، ومع ذلك مع الروتين الصحيح للعناية بالبشرة، يمكن للمرء أن يحقق بشرة متوهجة ولامعة من خلاله، ولكن إذا داوم عليه فهو بمثابة علاج للبشرة أكثر منه روتين.

وقالت ديلما سانتور، إخصائية الجلدية لموقع "Hindustan times"، إن هناك نصائح أساسية للعناية بالبشرة خلال فصل الصيف ستساعد أي شخص في الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة.
لمعرفة التفاصيل https://www.dostor.org/4463968

ارتفاع درجات الحرارة الاعلامية عزة مصطفى ارتفاع درجات الحرار ارتفاع درجات الثانوية العامة 2023 التقرير التخصصات الثانوية العامة الخدمات الطبية المقدمة

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