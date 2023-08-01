حفاظًا على بشرة صحية ومشرقة.. 4 نصائح أساسية للعناية بالبشر

يجلب موسم الصيف معه الكثير من المتاعب الخاصة بالبشرة، حيث يمكن أن تجعل الرطوبة المتزايدة وارتفاع درجات الحرارة البشرة عرضة للكسر والبهتان والالتهابات والبقع، ومع ذلك مع الروتين الصحيح للعناية بالبشرة ، يمكن للمرء أن يحقق بشرة متوهجة ولامعة من خلاله ولكن إذا داوم عليه فهو بمثابة علاج للبشرة أكثر منه روتين.

وقالت ديلما سانتور، أخصائية الجلدية لموقع “Hindustan times” أن هناك نصائح أساسية للعناية بالبشرة خلال فصل الصيف ستساعد تي شخص في الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة.

تنظيف البشرة بانتظام:

خلال موسم الصيف يتعرض الجلد للرطوبة الزائدة ، مما قد يؤدي إلى انسداد المسام والتشقق، و لمكافحة ذلك ، من الضروري تنظيف البشرة جيدًا لإزالة الأوساخ والعرق والزيوت الزائدة، ويجب اختيار منظفًا لطيفًا يناسب نوع البشرة واستخدامه مرتين يوميًا، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام التونر لإزالة أي شوائب متبقية واستعادة توازن درجة الحموضة في الجلد فضلا عن أنه يترك الوجه نظيف والبشرة لونها متناسق و مثاليًا لبشرة صحية ومتوهجة.

الترطيب:

على الرغم من أن الطقس رطب خلال موسم الصيف إلا أن هذا لا يعني أن الجلد لا يحتاج إلى ترطيب، حيث يمكن للرطوبة تجريد الجلد من الرطوبة الطبيعية ، مما يجعله باهتًا وجافًا ويتقشر، و للحفاظ على بشرة متوهجة ، يجب التأكد من شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم للحفاظ على ترطيب الجسم والبشرة بالإضافة إلى ذلك يجب استخدام مرطبًا خفيف الوزن يناسب نوع البشرة لحبس الرطوبة ومنع الجفاف، والبحث عن المنتجات التي لا تسبب انسداد المسام والتي تحتوي على الماء لتجنب انسداد المسام.

التقشير بانتظام:

يعد التقشير خطوة أساسية في أي روتين للعناية بالبشرة ، ويصبح أكثر أهمية خلال موسم الصيف حيث يمكن أن تؤدي زيادة الرطوبة إلى تراكم خلايا الجلد الميتة ، مما يؤدي إلى بشرة باهتة و يمكن أن يساعد تقشير الجلد مرة أو مرتين في الأسبوع في إزالة خلايا الجلد الميتة ، وفتح المسام وتحفيز تجديد الخلايا لذلك يجب اختيار مقشرًا لطيفًا يناسب نوع البشرة لتجنب تهيجها وتلفها و سيكشف التقشير المنتظم عن بشرة نضرة ومتوهجة ، مما يسمح بامتصاص أفضل لمنتجات العناية بالبشرة.

الحماية من الشمس:

يميل الكثير من الناس إلى التغاضي عن الحماية من أشعة الشمس خلال موسم الصيف على افتراض أن الغيوم ستحميهم من الأشعة فوق البنفسجية الضارة ومع ذلك ، من الضروري أن نتذكر أن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تخترق البشرة بكل سهولة وتضرها ، وتؤدي إلى تلف الجلد والشيخوخة المبكرة، لذلك يجب أن يكون وضع الكريم الواقي من الشمس جزءًا لا يتجزأ من روتين العناية بالبشرة الموسمي، ويجب اختيار واقيًا من الشمس واسع الطيف بمعامل حماية 30 أو أعلى ووضعه بسخاء على الوجه وأجزاء الجسم المكشوفة قبل الخروج وإعادة تطبيقه كل بضع ساعات ، خاصةً عند التعرق بشكل مفرط.

يعد تنظيف البشرة وتوحيد لونها وترطيبها وحمايتها من أشعة الشمس الضارة النظام الأساسي الذي يجب اتباعه، وباتباع هذه النصائح للعناية بالبشرة خلال فصل الصيف، يمكن للفرد الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة طوال موسم الصيف.