الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة: أكثر من 13 مليون مواطن استفادوا من مبادرة "100 يوم صحة"

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مبادرة 100 يوم صحة استفاد منها أكثر من 13 مليون مواطن من خلال الخدمات الطبية المقدمة فى كافة التخصصات.

وأضاف “عبدالغفار”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مبادرة 100 يوم صحة تجوب القرى والنجوع والمدن الساحلية، والهدف منها القضاء على قوائم الانتظار، وتوعية المواطنين بكافة المخاطر والأمراض التى تواجه المواطنين.

وتابع: "نستهدف أن تصل مبادرة 100 مليون صحة لـ100 مليون خلال المدة المعلنة، كما أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا لقطاع الصحة، لذا عقب انتهاء المدة المحددة لمبادرة 100 يوم صحة، سيتم تجديدها مرة أخرى".

وأوضح عبدالغفار، أنه خلال الأيام المقبلة، ستعلن منظمة الصحة العالمية خلو مصر من فيروس سي، مؤكدًا أن هذا المشروع بدأ من 2005، ولكن الرئيس السيسي أولى أهمية لهذا الأمر وتم إطلاق العديد من المبادرات للقضاء على فيروس سي حتى أصبحت مصر خالية من الفيروس.

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكراني العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟