وزير الصحة: أكثر من 13 مليون مواطن استفادوا من مبادرة "100 يوم صحة"

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مبادرة 100 يوم صحة استفاد منها أكثر من 13 مليون مواطن من خلال الخدمات الطبية المقدمة فى كافة التخصصات.



وأضاف “عبدالغفار”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مبادرة 100 يوم صحة تجوب القرى والنجوع والمدن الساحلية، والهدف منها القضاء على قوائم الانتظار، وتوعية المواطنين بكافة المخاطر والأمراض التى تواجه المواطنين.



وتابع: "نستهدف أن تصل مبادرة 100 مليون صحة لـ100 مليون خلال المدة المعلنة، كما أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا لقطاع الصحة، لذا عقب انتهاء المدة المحددة لمبادرة 100 يوم صحة، سيتم تجديدها مرة أخرى".



وأوضح عبدالغفار، أنه خلال الأيام المقبلة، ستعلن منظمة الصحة العالمية خلو مصر من فيروس سي، مؤكدًا أن هذا المشروع بدأ من 2005، ولكن الرئيس السيسي أولى أهمية لهذا الأمر وتم إطلاق العديد من المبادرات للقضاء على فيروس سي حتى أصبحت مصر خالية من الفيروس.