الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكليات المتاحة في تنسيق الكليات 2023 علمي علوم والحدود الدنيا بالدرجات

تنسيق الكليات 2023
تنسيق الكليات 2023

يبحث طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية عن الكليات المتاحة في تنسيق الكليات 2023 علمي علوم في تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وأعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدني للقبول بالجامعات للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر لعدد طلاب 22304.

الكليات المتاحة في تنسيق الكليات 2023 علمي علوم 

ونقدم لطلاب الشعبة العلمية 2023 الكليات المتاحة في تنسيق الكليات 2023 علمي علوم والحدود الدنيا للقبول بها في العام الدارسي 2022/2023 وجاءت كالتالي:

طب القاهرة 381

طب المنصورة 387

طب سوهاج 386

طب دمياط 386

طب الزقازيق 385

طب فاقوس 384

طب كفر الشيخ 383

طب طنطا 383

طب أسنان جنوب الوادي 382

طب الإسكندرية 382

طب أسنان المنصورة 382

طب بورسعيد 381

طب أسيوط 381

طب عين شمس 380

طب المنوفية بشبين الكوم 380

طب جنوب الوادي 380

طب الأقصر 379

طب بنها 379

طب حلوان 378

طب قناة السويس بالإسماعيلية 378

طب المنيا 378

طب أسنان الزقازيق 378

طب السويس 377

طب الفيوم 377

طب أسنان كفر الشيخ 377

طب أسنان المنوفية 377

طب العريش 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 376

طب أسنان طنطا 376

طب أسنان عين شمس 376

طب أسنان الإسكندرية 376

طب أسنان القاهرة 376

طب بني سويف 376

توقعات تنسيق الكليات 2023 - 2024 علمي رياضة

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 أدبي بالدرجات والنسبة المئوية

الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق المرحلة الثانية للثانوى العام

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب الوادي الجديد 375.6

طب أسنان المنيا 375

طب أسنان الفيوم 375

طب أسنان السويس 375

طب أسنان بني سويف 374.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 374

علاج طبيعي بنها 373

علاج طبيعي القاهرة 373

صيدلة سوهاج 373

علاج طبيعي جنوب الوادي 372

علاج طبيعي السويس 372

صيدلة المنصورة 372

علاج طبيعي بني سويف 372

صيدلة الزقازيق 371

صيدلة طنطا 371

صيدلة جنوب الوادي 371

صيدلة دمنهور 371

صيدلة القاهرة 370

صيدلة عين شمس 370

صيدلة الإسكندرية 370

صيدلة بور سعيد 370

صيدلة أسيوط 370

صيدلة المنوفية 370

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370

صيدلة مدينة السادات 370

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 370

صيدلة المنيا 369.5

صيدلة حلوان 369

صيدلة بني سويف 369

صيدلة الفيوم 369

صيدلة ج الوادي الجديد 369

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366

طب بيطري المنصورة 365

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365

طب بيطري سوهاج 364

طب بيطري الزقازيق 363

طب بيطري كفر الشيخ 363

طب بيطري عين شمس 363

هندسة دمياط 362

طب بيطري المنوفية 362

طب بيطري دمنهور 362

طب بيطري الإسكندرية 361

طب بيطري أسيوط 361

طب بيطري بنها 360

طب بيطري جنوب الوادي 360

طب بيطري القاهرة 360

طب بيطري المنيا 359

طب بيطري مدينة السادات 358

طب بيطري بني سويف 357

طب بيطري أسوان 357

طب بيطري مطروح 356.5

طب بيطري الوادي الجديد 356

طب بيطري العريش 356

علوم بنها 343

علوم المنيا 342

علوم عين شمس 342

علوم بور سعيد 341

علوم دمياط 341

علوم المنوفية بشبين الكوم 341

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341

علوم الفيوم 340

علوم أسوان 340

علوم بني سويف 339

علوم السويس 339

علوم حلوان 339

علوم العريش 338

علوم بنات عين شمس 338

علوم الوادي الجديد 338

الاسماعيلى الثانوية العام السويس بالإسماعيلية الشعبة العلمي الحد الأدني للقبول بالجامعات القبول بالجامعات الكليات المتاحة الكليات المتاحة في تنسيق الكليات 2023 علمي علوم الكليات المتاحة في تنسيق الكليات 2023 علمي

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