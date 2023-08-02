الكليات المتاحة في تنسيق الكليات 2023 علمي علوم والحدود الدنيا بالدرجات
يبحث طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية عن الكليات المتاحة في تنسيق الكليات 2023 علمي علوم في تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وأعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدني للقبول بالجامعات للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر لعدد طلاب 22304.
الكليات المتاحة في تنسيق الكليات 2023 علمي علوم
ونقدم لطلاب الشعبة العلمية 2023 الكليات المتاحة في تنسيق الكليات 2023 علمي علوم والحدود الدنيا للقبول بها في العام الدارسي 2022/2023 وجاءت كالتالي:
طب القاهرة 381
طب المنصورة 387
طب سوهاج 386
طب دمياط 386
طب الزقازيق 385
طب فاقوس 384
طب كفر الشيخ 383
طب طنطا 383
طب أسنان جنوب الوادي 382
طب الإسكندرية 382
طب أسنان المنصورة 382
طب بورسعيد 381
طب أسيوط 381
طب عين شمس 380
طب المنوفية بشبين الكوم 380
طب جنوب الوادي 380
طب الأقصر 379
طب بنها 379
طب حلوان 378
طب قناة السويس بالإسماعيلية 378
طب المنيا 378
طب أسنان الزقازيق 378
طب السويس 377
طب الفيوم 377
طب أسنان كفر الشيخ 377
طب أسنان المنوفية 377
طب العريش 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسوان 376
طب أسنان طنطا 376
طب أسنان عين شمس 376
طب أسنان الإسكندرية 376
طب أسنان القاهرة 376
طب بني سويف 376
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب الوادي الجديد 375.6
طب أسنان المنيا 375
طب أسنان الفيوم 375
طب أسنان السويس 375
طب أسنان بني سويف 374.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 374
علاج طبيعي بنها 373
علاج طبيعي القاهرة 373
صيدلة سوهاج 373
علاج طبيعي جنوب الوادي 372
علاج طبيعي السويس 372
صيدلة المنصورة 372
علاج طبيعي بني سويف 372
صيدلة الزقازيق 371
صيدلة طنطا 371
صيدلة جنوب الوادي 371
صيدلة دمنهور 371
صيدلة القاهرة 370
صيدلة عين شمس 370
صيدلة الإسكندرية 370
صيدلة بور سعيد 370
صيدلة أسيوط 370
صيدلة المنوفية 370
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370
صيدلة مدينة السادات 370
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 370
صيدلة المنيا 369.5
صيدلة حلوان 369
صيدلة بني سويف 369
صيدلة الفيوم 369
صيدلة ج الوادي الجديد 369
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366
طب بيطري المنصورة 365
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365
طب بيطري سوهاج 364
طب بيطري الزقازيق 363
طب بيطري كفر الشيخ 363
طب بيطري عين شمس 363
هندسة دمياط 362
طب بيطري المنوفية 362
طب بيطري دمنهور 362
طب بيطري الإسكندرية 361
طب بيطري أسيوط 361
طب بيطري بنها 360
طب بيطري جنوب الوادي 360
طب بيطري القاهرة 360
طب بيطري المنيا 359
طب بيطري مدينة السادات 358
طب بيطري بني سويف 357
طب بيطري أسوان 357
طب بيطري مطروح 356.5
طب بيطري الوادي الجديد 356
طب بيطري العريش 356
علوم بنها 343
علوم المنيا 342
علوم عين شمس 342
علوم بور سعيد 341
علوم دمياط 341
علوم المنوفية بشبين الكوم 341
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341
علوم الفيوم 340
علوم أسوان 340
علوم بني سويف 339
علوم السويس 339
علوم حلوان 339
علوم العريش 338
علوم بنات عين شمس 338
علوم الوادي الجديد 338