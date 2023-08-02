محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق المرحلة الثانية للثانوى العام

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2023/ 2024.

وتقبل المرحلة الثانية من التنسيق حدًا أدنى بمجموع 210 درجات، وذلك حسب الأماكن الشاغرة والكثافات المتاحة في المدارس بالإدارات التعليمية.

واعتمد المحافظ تنسيق فصول الخدمات المسائية ثانوي عام مسائي للعام الدراسي 2023/ 2024 بحد أدنى 190 درجة، وذلك طبقًا للكثافات المتاحة وطلبات أولياء الأمور المقدمة.