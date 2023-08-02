توقعات تنسيق الكليات 2023 - 2024 علمي رياضة
يبحث طلاب الشعبة الرياضية عن توقعات تنسيق الكليات 2023-2024 علمي رياضة، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدني للقبول بالجامعات للمرحلة الأولى وجاء للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لعدد طلاب 15013.
تنسيق الكليات 2023-2024 علمي رياضة
وتشير مؤشرات التنسيق للقبول بالجامعات المصرية إلى ارتفاع في نسب القبول بالكليات وخاصة كليات الشعبة الأدبية التي تفوق طلابها في الثانوية العامة علي طلاب الشعبة العلمية والأدبية وجاءت نسب النجاح بها أكثر وبلغت نسبة النجاح بين طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) هذا العام 97.78%، بينما في الشعبة العلمية (علوم) بلغت 78.62%، وفي الشعبة الأدبية بلغت نسبة النجاح 78.74%.
ويؤدي ارتفاع نسبة النجاح في الشعبة الرياضية إلي ارتفاع تنسيق القبول بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وكليات الفنون الجميلة والتطبيقية وكلية الملاحة وعلوم الفضاء بجامعة بني سويف. فمن المتوقع أن يرتفع تنسيق كل كلية عن العام بدرجتين أو أكثر، ويكون تنسيق كلية الهندسة بمجموع 368 أي بمجموع 89.75%، وتخطيط عمراني القاهرة 346 بنسبة 84.3% وحاسبات ومعلومات عين شمس 84.1%.
توقعات تنسيق الكليات 2024 علمي رياضة
وجاء تنسيق الكليات لشعبة علمي رياضة في العام الماضي 2022 كالتالي:
هندسة القاهرة 356
هندسة جامعة المنصورة 355
هندسة جامعة دمياط 354
هندسة عين شمس 349
هندسة جامعة الإسكندرية 347
هندسة جامعة طنطا 344.
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365
هندسة الزقازيق 363
هندسة دمياط 362
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362
هندسة عين شمس 361
هندسة بور سعيد 359
هندسة طنطا 358
هندسة كفر الشيخ 355
هندسة المنوفية بشبين الكوم 354
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354