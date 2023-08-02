الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توقعات تنسيق الكليات 2023 - 2024 علمي رياضة

تنسيق الكليات
تنسيق الكليات

يبحث طلاب الشعبة الرياضية عن توقعات تنسيق الكليات 2023-2024 علمي رياضة، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدني للقبول بالجامعات للمرحلة الأولى وجاء للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لعدد طلاب 15013.

تنسيق الكليات 2023-2024 علمي رياضة

وتشير مؤشرات التنسيق للقبول بالجامعات المصرية إلى ارتفاع في نسب القبول بالكليات وخاصة كليات الشعبة الأدبية التي تفوق طلابها في الثانوية العامة علي طلاب الشعبة العلمية والأدبية وجاءت نسب النجاح بها أكثر  وبلغت نسبة النجاح بين طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) هذا العام 97.78%، بينما في الشعبة العلمية (علوم) بلغت 78.62%، وفي الشعبة الأدبية بلغت نسبة النجاح 78.74%.

ويؤدي ارتفاع نسبة النجاح في الشعبة الرياضية إلي ارتفاع تنسيق القبول بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وكليات الفنون الجميلة والتطبيقية وكلية الملاحة وعلوم الفضاء بجامعة بني سويف. فمن المتوقع أن يرتفع تنسيق  كل كلية عن العام بدرجتين أو أكثر، ويكون تنسيق كلية الهندسة بمجموع 368 أي  بمجموع 89.75%، وتخطيط  عمراني القاهرة 346 بنسبة 84.3% وحاسبات ومعلومات عين شمس 84.1%.

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توقعات تنسيق الكليات 2024 علمي رياضة

وجاء تنسيق الكليات لشعبة علمي رياضة في العام الماضي 2022 كالتالي:

هندسة القاهرة 356

هندسة جامعة المنصورة 355

هندسة جامعة دمياط 354

هندسة عين شمس 349

هندسة جامعة الإسكندرية 347

هندسة جامعة طنطا 344.

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365

هندسة الزقازيق 363

هندسة دمياط 362

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362

هندسة عين شمس 361

هندسة بور سعيد 359

هندسة طنطا 358

هندسة كفر الشيخ 355

هندسة المنوفية بشبين الكوم 354

 هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354

الاصطناعى الحاسبات والمعلومات الحد الأدني للقبول بالجامعات الحد الأدنى للقبول الذكاء الاصطناعي الشعبة الأدبي الشعبة العلمية علوم

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