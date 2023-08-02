الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالدرجات| مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي وأدبي

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

يبحث طلبة الثانوية العامة 2023 وأولياء الأمور عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023، وذلك عقب إعلان الحدود الدنيا في المرحلة الأولى من ضمن تنسيق الجامعات لعام 2023، منوها أن موقع التنسيق الإلكتروني سوف يتم فتح باب تسجيل الرغبات في يوم السبت القادم، وسيستمر إلى يوم الأربعاء 9 أغسطس الحالي.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.

الحدود الدنيا للمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023

وأكدت وزارة التعليم العالي في مصر في بيان لها، أن سيكون الحد الأدنى في تنسيق الجامعات في الشعب الثلاث لشعبة العلمية بمجموع 362 درجة فأكثر وأن سيكون بنسبة حوالي 88.29 فأكثر 22304، وستكون الشعبة الهندسية مجموع 342 درجة فأكثر وأي سيكون بنسبة 83.41% فأكثر 15013، وتكون الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي ستكون بنسبة 70.61% فأكثر.

وتبين من خلال بيان الحدود الدنيا بالمرحلة الأولي أن وجود عدد 22304 في المرحلة الأولى في شعبة علمي علوم، وبالتالي فإن يكون هؤلاء الطلاب مسموح لهم أن يلتحقوا بكليات الطب الحكومية وكلية طب الأسنان والصيدلة وكلية العلاج الطبيعي.

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توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي

  • تنسيق كلية طب القاهرة 381 درجة.
  • تنسيق كلية طب الإسكندرية 382 درجة.
  • تنسيق كلية طب كفر الشيخ 383 درجة.
  • تنسيق كلية طب دمياط 386 درجة.
  • تنسيق كلية طب الزقازيق 590 درجة.
  • تنسيق كلية طب فاقوس 324 درجة.
  • تنسيق كلية طب أسنان جنوب الوادي 382 درجة.
  • تنسيق كلية طب جنوب الوادي 380 درجة.
  • تنسيق كلية طب الأقصر 379 درجة.
  • تنسيق كلية طب بنها 379 درجة.
  • تنسيق كلية طب المنيا 378 درجة.
  • تنسيق كلية طب حلوان 378 درجة.
  • تنسيق كلية طب سوهاج 386 درجة.
  • تنسيق كلية هندسة بترول وتعدين السويس 386 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023 أدبي

  • تنسيق كلية إعلام القاهرة 330 درجة.
  • تنسيق كلية ألسن كفر الشيخ 351 درجة.
  • تنسيق كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 333 درجة.
  • تنسيق كلية ألسن أسوان 330 درجة.
  • تنسيق كلية ألسن الأقصر 329 درجة.
  • تنسيق كلية إعلام المنوفية 327 درجة.
  • تنسيق كلية آثار دمياط 326 درجة.
  • تنسيق كلية آثار عين شمس 324 درجة.
  • تنسيق كلية آثار القاهرة 323 درجة.
  • تنسيق كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 323 درجة.
  • تنسيق كلية حقوق سوهاج 323 درجة.
  • وتنسيق كلية ألسن بني سويف 333 درجة.
  • تنسيق كلية ألسن المنيا 332 درجة.
  • تنسيق كلية ألسن سوهاج 331 درجة.
  • تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354 درجة.
  • تنسيق كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 348 درجة.
  • تنسيق كلية سياسة واقتصاد السويس 345 درجة.

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