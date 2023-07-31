بالتزامن مع إعلان نتيجة 3 ثانوي عام، ورسوب عدد من الطلبة شغل بال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور معرفة موعد امتحانات الدور الثاني 2023 لطلاب الثانوية العامة عبر جوجل، ويستفسر نحو 119 ألف تلميذ عن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .

موعد امتحانات الدور الثاني 2023 الثانوية العامة

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 لطلاب الثانوية العامة في جميع المحافظات.

وطبق تصريحات الدكتور حجازي، فإن سيكون موعد امتحانات الدور الثاني في عام 2023 لطلبة الثانوية العامة سيكون في يوم 19 أغسطس 2023 المقبل.

ويتاح لطلاب الثانوية العامة في شعبتيها الشعبة الأبية والشعبة العلمية، القيام بالتظلم وسيكون قبل امتحانات الدور الثاني في عام 2023 وذلك يكون من خلال بوابة “تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023”، والتي من المقرر التفعيل للعمل بها عقب 48 ساعة من إعلان النتيجة، وسوف يسبق الخطوة بالدخول على الحساب المدرسي الموحد لكافة الخدمات الإلكترونية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدستور

وتنشر الدستور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، ويتاح للطلاب الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 من خلال الدستور من خلال الضغط على هذا الرابط التالى: من هنا.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

الدخول على الدستور من خلال الرابط التالى: هنا. ثم قم بكتابة رقم الجلوس. وقم بالضغط على متابعة. وسوف تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 وتكون بالاسم ورقم الجلوس.

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023