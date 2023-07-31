الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الدور الثاني 2023 لطلاب الثانوية العامة

امتحانات
امتحانات

بالتزامن مع إعلان نتيجة 3 ثانوي عام، ورسوب عدد من الطلبة شغل بال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور معرفة موعد امتحانات الدور الثاني 2023 لطلاب الثانوية العامة عبر جوجل، ويستفسر نحو 119 ألف تلميذ عن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .

موعد امتحانات الدور الثاني 2023 الثانوية العامة

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 لطلاب الثانوية العامة في جميع المحافظات.

وطبق تصريحات الدكتور حجازي، فإن سيكون موعد امتحانات الدور الثاني في عام 2023 لطلبة الثانوية العامة سيكون في يوم 19 أغسطس 2023 المقبل.

ويتاح لطلاب الثانوية العامة في شعبتيها الشعبة الأبية والشعبة العلمية، القيام بالتظلم وسيكون قبل امتحانات الدور الثاني في عام 2023 وذلك يكون من خلال بوابة “تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023”، والتي من المقرر التفعيل للعمل بها عقب 48 ساعة من إعلان النتيجة، وسوف يسبق الخطوة بالدخول على الحساب المدرسي الموحد لكافة الخدمات الإلكترونية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدستور

وتنشر الدستور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، ويتاح للطلاب الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 من خلال الدستور من خلال الضغط على هذا الرابط التالى: من هنا.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

  1. الدخول على الدستور من خلال الرابط التالى: هنا.
  2. ثم قم بكتابة رقم الجلوس.
  3. وقم بالضغط على متابعة.
  4. وسوف تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 وتكون بالاسم ورقم الجلوس.

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

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خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023

 

  1. قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ثم قم بالدخول على بوابة الثانوية العامة.
  2. الضغط على الرابط التالى من هنا.
  3. ثم كتابة المديرية التابع لها الطالب ثم رقم الجلوس.
  4. ثم اختيار المادة التى ترغب فى التظلم فيها من خلال قائمة المواد على موقع التظلمات.
  5. ومتابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد التظلم ومكان الإطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة التظلم لمعرفتها.
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