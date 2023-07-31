nategtk.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

لطلاب الثانوية العامة وكل ذويهم أصبح بين أيديكم الآن الرابط الخاص بتصفح رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس من خلال فتح رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط، على أن نوافيكم بعدها بكل ما هو جديد فيما يخص تنسيق الكليات وأخبار الدور الثاني لمن لم يحالفهم الحظ.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

- ضرورة الدخول على “موقع جريدة الدستور” الإلكتروني من خلال الرابط التالى: https://natega.dostor.org/

- ضرورة كتابة رقم الجلوس.

- ضرورة الضغط على متابعة.

- وأخيرا تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس.

أوائل الثانوية العامة 2023

ومن هذا الجانب، تشتمل القائمة: على أوائل شعبة علمي علوم، وأوائل شعبة علمي رياضة، وأوائل شعبة أدبي، وأوائل المكفوفين، وأوائل الدمج، وأوائل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الآن رابط تحميل نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط عبر الرابط التالي: https://natega.dostor.org/

توزيع درجات نتيجة الثانوية العامة 2023

مادة اللغة العربية:

لطلاب 3 ثانوي، جاء توزيع الدرجات بـ نتيجة الثانوية العامة 2023 في اللغة العربية بقيمة 80 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى:

لطلاب 3 ثانوي، بلغت قيمة توزيع الدرجات بـ نتيجة الثانوية العامة 2023 لمادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية:

لطلاب 3 ثانوي، أتى توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية بـ نتيجة الثانوية العامة 2023 بمقدار 40 درجة.

مادة الفيزياء:

لطلاب 3 ثانوي، جاء توزيع الدرجات بـ نتيجة الثانوية العامة 2023 لمادة الفيزياء: 60 درجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

لينك تنزيل نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط من الرابط التالي: https://natega.dostor.org/

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة

للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط أو برقم الجلوس من موقع وزارة التربية التعليم التالي: https://moe.gov.eg/

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