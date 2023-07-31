الإثنين 31 يوليو 2023
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متوفر| رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس

جريدة الدستور

 رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس 2023 متوفر لدينا بعدما أعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح بامتحان مادة الرياضيات البحتة وصلت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة وصلت 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة لهذه السنة.

 نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يتوفر الآن رابط تحميل نتيجة الثانوية العامة عبر اللينك التالي: https://natega.dostor.org/

 رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس

ننشر لجميع الطلاب في السطور التالية رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس 2023.

المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023


410 درجة المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبتين «العلمية والأدبية» ، مقسمة في

- تبلغ رسميا مادة اللغة العربية 80 درجة.

- تبلغ رسميا مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية والفرنسية والألمانية» 50 درجة.

- تبلغ رسميا مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية»  40 درجة.

- تبلغ رسميا مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا والأستاتيكا» 60 درجة.

- تبلغ رسميا مادة الفيزياء 60 درجة.

- تبلغ رسميا مادة الكيمياء 60 درجة.

- تبلغ رسميا مادة الأحياء 60 درجة.

- تبلغ رسميا مادة الجيولوجيا والعلوم 60 درجة.

- تبلغ رسميا مادة التاريخ 60 درجة.

- تبلغ رسميا مادة الجغرافيا 60 درجة.

- تبلغ رسميا مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

- تبلغ رسميا مادة علم النفس 60 درجة.

 نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

يتوفر الآن رابط تحميل نتيجة الثانوية العامة باسمك فقط عبر اللينك الرسمي التالي: https://natega.dostor.org/ 
 

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 
 

  • بلغت رسميا مادة اللغة العربية 90 % والحاصلين على أكثر من 95% أكثر 1.5%.
  • بلغت رسميا مادة اللغة الأجنبية الثانية 91% والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20%.
  • بلغت رسميا مادة التاريخ بلغت 90.2% والحاصلين على 95% فأكثر 0.1%.
  • بلغت رسميا الجغرافيا 91.6% وحصل على أكثر من 95% نسبة 1.9%.
  • بلغت رسميا مادة الفيزياء 91% وحصل على 95% فأكثر نسبة 2.9%.
  • بلغت رسميا مادة الكيمياء 88.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر 2.4%.

 

 رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس

 

أعزائي الطلاب ننشر رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس تعلن من خلال رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم التالي: https://emis.gov.eg/ ، أو من خلال  لينك بوابة الثانوية التالي: http://thanwya.emis.gov.eg/ ، أو على موقع وزارة التربية التعليم التالي: https://moe.gov.eg  

 رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس يستمر بحث الطلاب عنه الآن، فالجدير بالذكر أنه كانت كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب نجاح عدد من المواد الدراسية لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وكانت مبشرة للغاية.

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