السبت 29 يوليو 2023
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مصر

الثانوية العامة 2023.. رابط موقع التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس محور اهتمام مئات الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم قبيل ساعات من اعتماد النتيجة رسميا عقب الإعلان عن الانتهاء رسميا من كافة أعمال التصحيح والتفرغ لرصد درجات كافة المواد الدراسية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022_2023.

 

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

يترقب الطلاب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات من خلال هذا الرابط (من هنا) لمعرفة درجاتهم في كافة المواد الدراسية التي خضعوا لدراستها طوال العام الدراسي الحالي 2022_2023 في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من يوم الاثنين 12 يونيو وحتى يوم الخميس 13 يوليو 2023.

 

وتنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة عقب اعتمادها رسميا بوقت قصير حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم بإدخال البيانات اللازمة عن الطالب ورقم جلوسه في الامتحانات.

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موعد إعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023 رسميا

لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد المؤتمر الصحفي الذي سيعقد لاعتماد نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022_2023 حيث من المتوقع أن يعقد قبل نهاية شهر يوليو الجاري حيث انتهت الامتحانات يوم الخميس 13 يوليو 2023 وهى فترة كافية للانتهاء من أعمال الكنترول.

 

يعكف مسؤولي الكنترول حاليا على حصر أسماء أوائل الطلاب في كافة الشعب الدراسية (علمي علوم ، علمي رياضة ، أدبي) لاعلانها في المؤتمر الصحفي وإجراء الاتصالات الهاتفية بهم لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي وتمني دوام التوفيق والنجاح خلال حياتهم الدراسية المقبلة.

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خطوات تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

نتيجة الثانوية العامة 2023.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات تشغل بال أولياء الأمور حاليا لذلك يوفر الدستور خدمات متعددة لمعرفة نتائج الطلاب أبرزها تسجيل بياناتهم عبر الموقع من خلال هذا الرابط (من هنا) واستقبال نتائجهم عقب اعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر رقم الهاتف المحمول المسجل عبر الموقع الإلكتروني مسبقا.

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