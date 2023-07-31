الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

توقعات تنسيق الجامعات 2023 بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

جريدة الدستور

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات بالعام الدراسي 2023- 2024، ويكثر التساؤل عن توقعات تنسيق الجامعات 2023 بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة من خلال وزير التربية والتعليم، "الدكتور رضا حجازي"، ويبحث الطلبة وأولياء أمورهم عن توقعات التنسيق للثانوية العامة، وعن مجموع الدرجات لكليات القمة ومنها صيدلة وطب وإعلام.

توقعات تنسيق الجامعات 2023.. بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

وفي هذا الإطار تستعرض «الدستور» توقعات تنسيق الجامعات عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 العامة بالشعبتين العلمي والأدبي.

تنسيق الثانوية العامة 2023

وتوفر الدستور نتيجة الثانوية العامة 2023، ويتاح للطلبة الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023، وذلك يكون من خلال "الدستور" من خلال الضغط على هذا الرابط التالى: من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

  1. الدخول على الدستور من خلال الرابط التالى: من هنا.
  2. كتابة رقم الجلوس.
  3. ثم قم بالضغط على متابعة.
  4. تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس.

تنسيق الثانوية العامة 2023

سوف تحدد وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي عن تنسيق الكليات في العام الدراسي 2023-2024، وسيكون ذلك وفقا للمقاعد المتاحة بكل كلية وحجم الإقبال عليها.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023-2024 أدبي

تأتي توقعات تنسيق الثانوية العامة في العام الدراسي 2023- 2023 في الشعبة الأدبية، كالآتي:

  • تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354 درجة.
  • تنسيق كلية ألسن كفر الشيخ 351 درجة.
  • تنسيق كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 348 درجة.
  • تنسيق كلية سياسة واقتصاد السويس 345 درجة.
  • تنسيق كلية سياسة واقتصاد بني سويف 340 درجة.
  • تنسيق كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 333 درجة.
  • تنسيق كلية ألسن الفيوم 337 درجة.
  • تنسيق كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333 درجة.
  • تنسيق كلية ألسن بني سويف 333 درجة.
  • تنسيق كلية ألسن المنيا 332 درجة.
  • تنسيق كلية ألسن سوهاج 331 درجة.
  • تنسيق كلية إعلام القاهرة 330 درجة.
  • تنسيق كلية ألسن أسوان 330 درجة.
  • تنسيق كلية ألسن الأقصر 329 درجة.

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توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 علمي

  • تنسيق كلية طب سوهاج 386 درجة.
  • تنسيق كلية هندسة بترول وتعدين السويس 386 درجة
  • تنسيق كلية طب دمياط 386 درجة.
  • تنسيق كلية طب الزقازيق 590 درجة.
  • تنسيق كلية طب فاقوس 324 درجة.
  • تنسيق كلية طب كفر الشيخ 383 درجة.
  • تنسيق كلية طب طنطا 383 درجة.
  • تنسيق كلية طب أسنان جنوب الوادي 382 درجة.
  • تنسيق كلية طب الإسكندرية 382 درجة.
  • تنسيق كلية طب القاهرة 381 درجة.
  • تنسيق كلية طب بور سعيد 381 درجة.
  • تنسيق كلية طب أسيوط 381 درجة.
  • تنسيق كلية طب عين شمس 380 درجة.
  • تنسيق كلية طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.
  • تنسيق كلية طب جنوب الوادي 380 درجة.
  • تنسيق كلية طب الأقصر 379 درجة.
  • تنسيق كلية طب بنها 379 درجة.
  • تنسيق كلية طب أسنان الزقازيق 378 درجة.
  • تنسيق كلية طب المنيا 378 درجة.
  • تنسيق كلية طب حلوان 378 درجة.
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