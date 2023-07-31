الآن.. أوائل الثانوية العامة 2023 في المحافظات

مع إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي شغل بال الطلبة وأولياء أمورهم معرفة أوائل الثانوية العامة 2023 في المحافظات عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى القواعد المتبعة للترتيب لقائمة أوائل الثانوية العامة لعام 2023، وذلك بالتزامن مع اقتراب ميعاد إعلان نتيجة الثانوية العامة في 2023.

أوائل الثانوية العامة 2023 في المحافظات المصرية

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير أوائل الثانوية العامة 2023، ومعايير اختيار أوائل الثانوية العامة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى، أنه سيجب مراعاة أن ستشمل قائمة أوائل الثانوية العامة لعام 2023 جميع الشُعب الموجودة وذلك بالإضافة إلى طلبة مدارس المتفوقين والمكفوفين، وسيتم ترتيب أسماء الأوائل لطلاب الثانوية العامة 2023 ويكون من خلال الطلاب الحاصلون في الدرجات الأعلي فى نتائج الثانوية العامة 2023.

أوائل الثانوية العامة 2023 في مصر

وأوضحت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الفئات المحتلة مقدمة لقائمة أوائل الثانوية العامة 2023، إذ سيتصدر طلاب المدارس الرسمية المقدمة لقائمة أوائل الثانوية العامة 2023، منوها إلى أن جميع أعمال رصد الدرجات وترتيب كافة أسماء أوائل الثانوية العامة وتكون مستمرة في الأسبوع الجاري.

نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن الجدير بالذكر أن سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 في الأسبوع القادم وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى، إذ أن أوضح أنه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 وذلك خلال الأسبوع الأول في شهر أغسطس المقبل 2023.

معايير اختيار أوائل الثانوية العامة لعام 2023

وبلزم أن يكون تلميذ الثانوية العامة مصري الجنسية.

ويلزم أن يكون التلميذ تواجد بالفعل فى المدرسة في العام الدراسى وليس منازل.

وسيلزم ألا يكون قد سبق له الرسوب في الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي.

ويلزم اختيار وترتيب جميع أوائل الثانوية العامة 2023 وذلك طبقًا للدرجة الأعلى.

ويجب مراعاة أن سيكون أوائل الثانوية العامة 2023 من كافة المدارس على مستوى محافظات الجمهورية.

وسيتم مراجعة أوراق الطلاب الذين قد تم ترتيبهم بقائمة أوائل ثانوية عامة وذلك من قبل مستشار كل مادة.

وتفحص لجنة عليا لجميع أوراق الطلاب الموجودين وذلك بقائمة أوائل الثانوية العامة لعام 2023.

وعمل تقرير في أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 المختارين.

ومن ثم ستقوم الوزارة بإرسال جميع أسماء الطلاب المتفوقين الحاصلين وذلك على أعلى الدرجات في كل كنترول من جميع كنترولات الثانوية العامة.

وسوف يتم إعداد قائمة بترتيب جميع أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2023 طبق المجاميع المرتفعة الحاصلين عليها.

وهنأ وزير التربية والتعليم في مصر أوائل الثانوية العامة 2023 بكل التخصصات والشعب، وقد جاءت أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2023 أدبي كما يلي:

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هانى محمد فتحى عبدالحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة.

عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة.

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة.

فايزه على محمد محمود من محافظة الجيزة.

فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الإسكندرية .

محمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب من محافظة الجيزة .

معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة ،

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة.

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وتقدم وزارة التربية والتعليم في مصر في كل عام رابط نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 برقم الجلوس من خلال مركز المعلومات في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسوف ننشر فيما يلي جميع خطوات الاستعلام على نتائج الثانوية العامة 2023 وذلك برقم الجلوس في موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.