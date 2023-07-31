تستمر عمليات البحث حول نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم عبر محركات البحث من قبل الملايين من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف أنحاء الجمهورية للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم فور إعلانها وذلك عبر موقع جريدة الدستور.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والإسم

وتجرى الآن عمليات التصحيح في العديد من المواد الأساسية حيث يتم تصحيح الامتحانات ومن ثم رصد الدرجات والمراجعة قبل الإنتهاء بشكل رسمي من أعمال تجميع الدرجات ومن ثم نشر النتيجة عبر المواقع الخاصة بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وللحصول على النتيجة فور إعلانها عبر موقع جريدة "الدستور" لنتيجة الثانوية العامة يمكنكم ذلك عبر اتباع هذه الخطوات.

الخطوة الأولى: فتح موقع «جريدة الدستور» لنتيجة الثانوية العامة بالضغط هنا

الخطوة الثانية: ادخال بيانات الطالب من الإسم ورقم الجلوس والبريد الالكتروني ورقم الهاتف المحمول

ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على كلمة سجل الآن

وفور ظهور النتيجة يتم إرسالها عبر البريد الالكتروني أو رسالة على رقم الهاتف وذلك تجنبا للضغط على المواقع الخاصة بعرض النتيجة

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

و للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس نقدم لكم "الدستور" هذه الخدمة بشكل مجاني حيث تتوفر النتيجة عبر هذا الرابط ويتم الحصول عليها بشكل فوري من خلال هذه الخطوات بعد الإعلان عن ظهور النتيجة.

فتح موقع بريد الدستور لنتيجة الثانوية العامة ادخال رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته الضغط على كلمة اعرض النتيجة الموجودة اسفل الشاشة الاطلاع على النتيجة فور ظهورها

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ويتبقى أيام قليلة على إعلان نتيجة الثانوية العامة حيث يتم إتاحة الوقت لأخذ كل مرحلة حقها في تصحيح الدرجات واعلانها حيث من المفترض أن تظهر النتيجة في أول شهر أغسطس حسب ما أعلن السيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني هذا العام ومن المفترض أن يتم استعراض نسب النجاح ومؤشرات المجاميع وأسماء الطلاب الاوائل على الجمهورية هذا العام وذلك من قبل وزير التربية والتعليم بعد الانتهاء من وضع نتيجة الثانوية العامه هذا العام.

حالات اضافة درجات الرأفة للطالب

ويتم اضافة درجات الرافه للطالب اذا كانت ستغير من حالته وفق ضوابط وشروط محددة وذلك في يكون في حالة تغيير حالة الطالب من راسب إلى الدور الثاني أو من الدور الثاني الى الناجح حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي أن درجات الرأفة هي حق قانوني للطلاب وفق الشروط المحددة.

وكما أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة توزيع وحساب درجات الرأفة وهي تكون بواقع 10%، من المجموع الكلي لدرجة كل مادة، في حال استحقاق الطالب لدرجه الرافه لتغيير موقفه في الماده ويتم توزيع درجات الرافه في المواد على النحو التالي:

تصل درجات الرأفة فى مادة اللغة العربية إلى 8 درجات لأن المادة من 80 درجة.

وتصل درجات الرأفة فى مادة اللغة الإنجليزية إلى 5 درجات

وتصل درجات الرأفة فى مادة الفيزياء إلى 6 درجات

أما درجات الرأفة فى مادة الكيمياء تصل إلى 6 درجات

فى مادة الأحياء 6 درجات

ودرجات الرأفة في مادة الجغرافيا 6 درجات

وتصل درجات الرأفة في مادة التاريخ إلى 6 درجات

أما مادة الفلسفة والمنطق فتصل درجات الرأفة إلى 6 درجات

أما مادة علم النفس والاجتماع فتصل درجات الرأفة إلى 6 درجات

ودرجات الرأفة في مادة الاستاتيكا 3 درجات

ودرجات الرأفة في مادة الديناميكا 3 درجات

ودرجات الرأفة في مادة التفاضل والتكامل 3 درجات

اما درجات الرأفة فى مادة الجبر والهندسة الفراغية 3 درجات.

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