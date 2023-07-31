نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور برقم الجلوس والاسم.. ترقب الكثير من أولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم، وكخدمة للطلاب وأولياء أمورهم يرصد الدستور في التقرير التالي نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور برقم الجلوس والاسم.

نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 الدستور

وخلال عدة ثوان، يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة برقم الجلوس 2033 عبر موقع الدستور من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا: تسجيل الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور natega.dostor.org .

ثانيًا: إدخال الطالب/الطالبة رقم الجلوس الخاص بالامتحانات بشكل صحيح.

ثالثًا:- كتابة الرمز المرئي أمامك.

أخيرًا:- اضغط على أيقونة عرض نتيجة الثانوية العامة 2023.

ومن المقرر أن يهاتف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة 2023 لتهنئتهم بتفوقهم قبل مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 المقرر إقامته حتى الآن بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الساعات القادمة.

وبشأن موقع الوزارة.. جاءت طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023، على النحو التالي:

1- الدخول على رابط النتيجة، من خلال اللينك التالي: اضغط هنا https://moe.gov.eg/

2- كتابة رقم جلوس الطالب

3- الضغط على استعلام النتيجة.

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مؤشرات ونسب النجاح فى مواد الثانوية العامة 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مؤشرات ونسب النجاح فى مواد الثانوية العامة 2023 كالتالى:

- نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء بلغت 88.9%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

- نسبة النجاح في اللغة العربية تجاوزت 90٪؜…واللغة الثانية تجاوزت 91%

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت 90%.

- تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

- نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.

- مادة الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح 91.1%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%.

- عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

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