سريع| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط عبر الدستور natega.dostor

حالة من القلق والتوتر تسيطر على عدد كبير من أولياء الأمور في هذه الآونة، وذلك بسبب اقتراب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، وذلك بعد انتهاء الطلاب مطلع الشهر الجاري من أداء امتحاناتهم لعام 2023، ويبحث الكثير منهم عبر منصات التواصل لمعرفة موعد النتيجة وطريقة الحصول عليها.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ويرصد "الدستور" طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، في سياق السطور التالية.

يدخل الطالب أو ولي الأمر على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الفني المخصص لنتيجة الثانوية العامة من هنا.

ومن ثم يضغط المستعلم على كلمة "اضغط للتسجيل"، ويترك الطالب الرقم القومي الخاص به، ويضغط على عبارة سجل الآن وسوف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها وقبل الجميع.

نتيجة الثانوية العامة 2023

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع جريدة الدستور فور اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازى من هنا.

نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 78.8%.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، أن نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام تجاوزت ٩٠٪، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب، كما أن نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوزت نسبتهم 20% من عدد الطلاب.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

يُجدر الإشارة إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة 2023 هذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة 2023 هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالب وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل ، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

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