3 عروض مسرحية ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح

تستمر خلال الساعات المقبلة فعاليات المهرجان القومي للمسرح، في دورته الـ16، وذلك بعرض مسرحي يحمل اسم "الزائر"، للمخرج إبراهيم أشرف.

وينطلق العرض على خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية، في تمام الساعة السادسة مساءً، كما سيتم عرض مسرحية "بوسطة" للمخرج خالد جلال، على مسرح السلام، في الساعة الثامنة مساءً، فيما ينطلق عرض "العيلة" في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، الساعة الثامنة مساءً.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح المصري الذي يترأسه الفنان محمد رياض، مساء السبت الماضي، وشهد تكريم عدد من نجوم الفن أبرزهم صلاح عبدالله، رياض الخولي، محمد محمود، رشدي الشامي، سامي عبدالحليم، محمد أبوداود، خالد الصاوي، أحمد فؤاد سليم، ومصممة الديكور نهى برادة، والكاتب محمد السيد عيد.