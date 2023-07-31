إعادة تصحيح وإلغاء تحويلات الطلاب.. وزير التعليم يكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن شرائح ومجاميع الثانوية العامة متزنة، كما تم إعادة تصحيح بعض أوراق الإجابات الخاصة ببعض اللجان لضمان الشفافية والنزاهة، وأن كل طالب يحصل على حقه.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات والإجراءات تمت بامتحانات الثانوية العامة، مضيفا أن هناك كاميرات مراقبة بلجان الثانوية العامة ويتم التواصل معها بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، موضحا أنه تم إلغاء كافة تحويلات طلاب الثانوية العامة للجان معينة، كما تم تغيير رؤساء اللجان بشكل مستمر.

- نتيجة الثانوية العامة متزنة ومعبرة عن مستوى الطلاب

وأكد أن نتيجة الثانوية العامة متزنة ومعبرة عن مستوى الطلاب، وتتميز بالعدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، مشيرا إلى أنه كان يتم تغيير رؤساء اللجان بشكل يومي أثناء عقد امتحانات الثانوية العامة.

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسب النجاح في كل شعبة في نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي جاءت كالتالي.

نسبة النجاح في علمي علوم: 78.62%

نسبة النجاح في علمي رياضة: 79.78%

نسبة النجاح في الأدبي: 78.74%.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بلغت 78.81% مقابل 74.47% في نتيجة الثانوية العامة العام الماضي.