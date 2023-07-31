الآن استخراج بيان نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023

مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة في جميع المحافظات بشكل رسمي، وهو ما يدفع الطلبة للاستعداد لتجهيز الأوراق الرسمية للتقديم في الجامعات المختلفة ومن بين هذه الأوراق التي يبحث الطلبة عن طريقة الحصول عليها من أجل تجهيزها عقب النتائج مباشرا وهو بيان النجاح للطالب.

خطوات استخراج بيان نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير التالي كيفية وخطوات استخراج بيان النجاح للطالب من جميع المحافظات، وموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة على هذا النحو:

خطوات استخراج بيان النجاح للطالب

ولاسيما أن تعد خدمة استخراج بيان النجاح للطالب هي واحدة من الخدمات التي ستقدمها كافة المحافظات لقاطنيها، وبمحافظة القاهرة على سبيل المثال، يتاح استخراج بيان النجاح ويكون من خلال الدخول على "الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة"، إذ أن تقدم المحافظة طلب لاستخراج بيان النجاح وتكون باللغتين العربية والإنجليزية في مرحلته الدراسية، وسواء كانت للعام الحالي أو كانت في الأعوام السابقة وتكون باستخدام الرقم القومي أو من خلال رقم الجلوس في حالة العام الجاري.

وطبق الموقع الرسمي فإنه سوف يتم ملء البيانات المطلوبة من أجل استخراج بيان النجاح للطالب، بينما تكون الرسوم الخاصة بالحصول على البيان سوف يتم تحديدها عند البدء في تقديم الخدمة وستدفع من خلال خدمة فوري.

ويتاح بكل سهولة من خلال البوابة الإلكترونية بالمحافظة استخراج بيان نجاح أو يتاح للطالب القيام بالاستعلام عن بيان نجاح، وإلا أنه سيكون المتاح حاليا في بيان الصف الثالث الإعدادي فقط.

وفور إعلان النتائج رسميا سوف يتم الدخول على البوابة والقيام بإدخال جميع البيانات المطلوبة وهي القيام بكتابة السنة الدراسية والمرحلة الدراسية وكتابة الصف الدراسي أيضا باقي المعلومات المطلوبة عن التلميذ وفي النهاية سوف يظهر للطالب بيان النجاح للطالب.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، قد أعلن خلال وقت سابق أنَّه يكون من المتوقع أن ستظهر نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 في أول أغسطس المقبل، وذلك يكون عقب انتهاء جميع مراحل التصحيح الإلكتروني لجميع الأسئلة المقالية والموضوعية والمراجعة وتجميع الدرجات وتحديد الأوائل في الشعبة العلمية والشعبة الأدبية وتجهيز النتيجة في شكلها النهائي.

أوئل الثانوية العامة 2023 وموعد ظهورها في جميع المدارس

سوف يعلن أولًا جميع أسماء أوئل الثانوية العامة لعام 2023 وسوف يتصل الدكتور رضا حجازي بهم للقيام بتهنئتهم على تفوقهم، كما سوف يكون لهم امتيازات بالتنسيق والقبول للكليات والجامعات، ومن أبرزها الإعفاء من كافة المصروفات الدارسية واستثناؤهم من جميع قواعد القبول الجغرافي والإقليمي، وستعلن نتيجة الثانوية العامة بالاسم في كافة المدارس في جميع المحافظات، ولكن في العام الماضي لم تعلن وذلك بسبب ضيق الوقت لطباعة شهادات الطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني أن جميع آليات التصحيح الإلكتروني لكافة أوراق امتحانات (البابل شيت) لطلبة الثانوية العامة 2023 وتمت وفق جدول زمني يكون واضح ومحدد.

وسيتم تجميع وإحصاء أوراق البابل شيت وذلك كنسخة ودليل لأداء التلميذ امتحانات الثانوية العامة في داخل المدينة التعليمية في مدينة السادس من أكتوبر وهى تكون الكنترول المركزي لتصحيح البابل شيت وذلك بجانب وجود عدد 11 كنترولا مصغرا لكافة قطاعات وكنترولات الجمهورية.

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