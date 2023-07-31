تعتبر نتيجة الثانوية العامة 2023 الشاغل الأول والأخير خلال هذه الأيام، وذلك للاستعداد للحصول عليها، وازداد البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عبر محرك "جوجل" الشهير عن النتيجة.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالتفصيل

ولذلك نقد لكم من خلال هذه السطور رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 للحصول على النتيجة بكل بساطة:

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023:نتيجة الثانوية العامة 2023 يمكن للطلاب والأهالي بالصف الثالث الثانوي الحصول عليها، والإستعلام للإطمئنان على ما وصل له الطلاب من خلال الضغط على هذا الرابــط الخاص بموقع "الدستور".

امتحانات الثانوية العامة للعام 2023:

خاض طلاب الصف الثالث الثانوي الامتحانات خلال هذا العام بنظام البابل شيت، وأجري تقسيم الامتحانات ما بين 85% أسئلة الاختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية، وذلك بهدف طرح الأسئلة المقالية في الامتحانات وهو إنتاج المعرفة، وذلك حتى يكتب الطالب بنفسه المعرفة المتحصلة من خلال الإجابة على الأسئلة المقالية بكل يسر.

وشهدت الامتحانات هذا العام العديد من الإجراءات المشددة لمكافحة الغش وتسريب ورق الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قررت منع دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية رفقة الطلاب، وكذلك رفقة المراقبين ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بهدف التخلص من فكرة تسريب الامتحانات التي انتشرت خلال العامين الماضيين.

كما عملت وزارة التربية والتعليم على فرض إجراءات معقدة في ورقة الامتحان من أجل منع الغش، حيث تستحدث وزارة التعليم، في امتحانات الثانوية العامة 2023، نظام 4 نماذج موحدة للأسئلة ومختلفة الترتيب والترقيم، ويعنى ذلك أن السؤال رقم 3 قد يكون لدى طالب آخر رقم 6 وهكذا، وذلك بهدف الخروج بإجابات خاصة وشفافية في التصحيح.

يستطيع طلاب الثانوية العامة 2023 الحصول على نتائجهم من خلال رابط البوابة الالكترونية نتيجة الثانوية العامة 2023 (من هنا) التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث يتم نشرها بعد قليل .

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