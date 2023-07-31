الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التعليم: نسبة النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 78.8%

جانب من الحدث
جانب من الحدث

هنّأ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة بنهاية ماراثون الثانوية، متمنيا لهم رحلة موفقة فى الحياة الجامعية.

ووجّه وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي، رسالة لأولياء الأمور، قائلاً: "اتركوهم يدرسوا اللى هم بيحبوه"، كما وجّه الوزير الشكر لوزارات الداخلية والدفاع والأوقاف والاتصالات ومباحث الإنترنت لدعمها امتحانات الثانوية العامة، وأيضا الشئون القانونية بالوزارة والمركز القومى للامتحانات، نتيجة ما بذلاه من جهد فى أيام الامتحانات.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نسبة النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023، 78.8%.

وبدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ونسب النجاح وأوائل الجمهورية.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الامتحانات 2023 الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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