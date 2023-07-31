الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثانوية العامة

كيفية حساب النسبة المئوية في نتيجة الثانوية العامة 2023

مع اقتراب موعد نتيجة الصف الثالث الثانوي تتضاعف معدلات البحث من خلال محرك البحث "جوجل"، عن كيفية حساب النسبة المئوية في نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي من الجدير بالذكر إعلانها أوائل شهر أغسطس المقبل، كما أعلنها الدكتور رضا حجازي بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

كيفية حساب النسبة المئوية في نتيجة الثانوية العامة 2023

لذلك ينشر موقع الدستور، لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، طريقة حساب النسبة المئوية من أجل الحصول على مجموع نتائج الثانوية العامة الكلي في كافة المواد الدراسية.

كيفية تحول درجات الثانوية العامة 2023 لنسبة مئوية

وتظهر نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 درجات ويتاح للطالب تحويلها إلى نسبة مئوية على الفور بكل سهولة.

ويحسب التلميذ النسبة المئوية التي حصل عليها في نتيجة الثانوية العامة 2023 ويكون من خلال ضرب المجموع الكلي الحاصل عليه التلميذ في نتيجة الثانوية العامة في مجموع 100 ثم قسمته على مجموع 410 ويكون هو مقدار المجموع الكلي لكي يحصل على النسبة المئوية.

نسب النجاح لطلبة الثانوية العامة 2023

كشف وزير التربية والتعليم، في مصر عن نسبة النجاح بمادة اللغة العربية لطلبة الثانوية العامة في هذا العام والتي قد تجاوزت 90% وتجاوزت وهي نسبة الحاصلين على مجموع 95% فأكثر حوالي 1.5% من عدد الطلبة.

وأوضح حجازي بأن تكون نسبة النجاح في مادة اللغة الثانية وتجاوزت تجاوزت حوالي 91% فأكثر، وأن يكون الحاصلين على مجموع 95% فأكثر تجاوزوا حوالي 20% من عدد الطلبة.

مجموع درجات الثانوية العامة 2023

ويكون توزيع جميع درجات مواد الثانوية العامة لعام 2023 قد أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، كالآتي:

  • مادة التاريخ مجموع 60 درجة.
  • مادة الجيولوجيا ولعلوم البيئية مجموع 60 درجة.
  • مادة الديناميكا مجموع 30 درجة.
  • وتكون مادة الاستاتيكا مجموع 30 درجة.
  • مادة التفاضل والتكامل يكون مجموع 30 درجة.
  • علم النفس والاجتماع مجموع 60 درجة.
  • الفلسفة والمنطق بمجموع 60 درجة.
  • مادة اللغة العربية مجموع 80 درجة.
  • مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.
  • مادة اللغة الأجنبية الثانية مجموع 40 درجة.
  • مادة الفيزياء 60 درجة.
  • مادة الكيمياء مجموع 60 درجة.
  • الأحياء مجموع 60 درجة.

 تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 

وفي رسالة طمأنة لطلبة الثانوية العامة، قال وزير التعليم خلال تصريحات خلال لقاء بثه بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء: ونظام التصحيح مميكن ويكون بنظام البابل شيت، ويكون لدينا منصة قوية جدا للتصحيح الإلكتروني، وبالتالي سوف نضمن دقة التصحيح. 

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لن يحدث تسريب لامتحانات الثانوية العامة 2023 

في سياق آخر، قد أكد الدكتور رضا حجازي، أنه يكون منذ عام 2016 لم يحدث التسريب لامتحانات الثانوية العامة بشكل نهائي، متابعا: أن كل ما سيحدث أنه عقب بدأ الامتحان بدقائق سيصور الطالب أجزاء من جميع امتحانات الثانوية العامة.

 

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