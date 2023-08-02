قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة
يبحث طلاب الثانوية العامة الشعبة الرياضية عن الكليات المتاحة في تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وأعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدني للقبول بالجامعات للمرحلة الأولى الشعبة الرياضية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لعدد طلاب 15013 .
الكليات المتاحة في تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة
ونقدم لطلاب الشعبة الرياضية 2023 قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة للقبول بها في العام الدارسي 2022/2023 وجاءت كالتالي:
هندسة بترول و تعدين السويس 386
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366
هندسة القاهرة 366
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366
هندسة المنصورة 366
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365
هندسة الزقازيق 363
هندسة دمياط 362
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362
هندسة عين شمس 361
هندسة بور سعيد 359
هندسة طنطا 358
هندسة كفر الشيخ 355
هندسة المنوفية بشبين الكوم 354
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354
كلية الهندسة جامعة دمنهور 354
هندسة الإسكندرية 353
هندسة بنها بشبرا 353
هندسة بنها 353
هندسة السويس 352
هندسة حلوان 352
هندسة حلوان بالمطرية 350
هندسة سوهاج 350
هندسة الفيوم 348
هندسة أسوان 347
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 346
هندسة بني سويف 346
هندسة المنيا 345
هندسة أسيوط 344
هندسة جنوب الوادي 344
تخطيط عمراني القاهرة 344
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 343
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343
هندسة الطاقة أسوان 343
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342
مؤشرات التنسيق للقبول بالجامعات
وتشير مؤشرات التنسيق للقبول بالجامعات المصرية إلى ارتفاع في نسب القبول بالكليات وخاصة كليات الشعبة الأدبية التي تفوق طلابها في الثانوية العامة علي طلاب الشعبة العلمية والأدبية وجاءت نسب النجاح بها أكثر وبلغت نسبة النجاح بين طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) هذا العام 97.78%، بينما في الشعبة العلمية (علوم) بلغت 78.62%، وفي الشعبة الأدبية بلغت نسبة النجاح 78.74%.