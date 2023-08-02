يبحث طلاب الثانوية العامة الشعبة الرياضية عن الكليات المتاحة في تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وأعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدني للقبول بالجامعات للمرحلة الأولى الشعبة الرياضية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لعدد طلاب 15013 .

الكليات المتاحة في تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة

ونقدم لطلاب الشعبة الرياضية 2023 قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة للقبول بها في العام الدارسي 2022/2023 وجاءت كالتالي:

هندسة بترول و تعدين السويس 386

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366

هندسة القاهرة 366

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366

هندسة المنصورة 366

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365

هندسة الزقازيق 363

هندسة دمياط 362

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362

هندسة عين شمس 361

هندسة بور سعيد 359

هندسة طنطا 358

هندسة كفر الشيخ 355

هندسة المنوفية بشبين الكوم 354

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354

كلية الهندسة جامعة دمنهور 354

هندسة الإسكندرية 353

هندسة بنها بشبرا 353

هندسة بنها 353

هندسة السويس 352

هندسة حلوان 352

هندسة حلوان بالمطرية 350

هندسة سوهاج 350

هندسة الفيوم 348

هندسة أسوان 347

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 346

هندسة بني سويف 346

هندسة المنيا 345

هندسة أسيوط 344

هندسة جنوب الوادي 344

تخطيط عمراني القاهرة 344

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 343

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343

هندسة الطاقة أسوان 343

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342

مؤشرات التنسيق للقبول بالجامعات

وتشير مؤشرات التنسيق للقبول بالجامعات المصرية إلى ارتفاع في نسب القبول بالكليات وخاصة كليات الشعبة الأدبية التي تفوق طلابها في الثانوية العامة علي طلاب الشعبة العلمية والأدبية وجاءت نسب النجاح بها أكثر وبلغت نسبة النجاح بين طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) هذا العام 97.78%، بينما في الشعبة العلمية (علوم) بلغت 78.62%، وفي الشعبة الأدبية بلغت نسبة النجاح 78.74%.