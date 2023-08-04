يشغل بال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور معرفة موعد بدء تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الاولى حيث تفصلنا عنه ساعات قليلة، ويحقق الطلبة حلمهم بكتابة الرغبات وفقا لمجموعهم الكلي.

موعد بدء تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الاولى

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد تنسيق الجامعات 2023 في المرحلة الاولى.

المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالى بمصر والبحث العلمي، خلال بيان لها في صفحتها الرسمية من خلال موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لعام 2023، منوها أنه سوف يتم فتح باب التسجيل لرغبات الطلبة للالتحاق بالكليات من ضمن المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023 في يوم السبت غدا الموافق يوم 5 أغسطس 2023، وسيتستمر تسجيل رغبات الطلبة فى المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023 إلى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023.

تنسيق الجامعات 2023 أدبي

وأعلنت وزارة التعليم العالى في مصر والبحث العلمي عن الحد الأدني للقبول بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لعام 2023 لطلبة الشعبة الأدبية من مجموع 289.5 درجة أي أن تكون المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لعام 2023 للأدبي من مجموع 70.61% فأكثر.

تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة

وكشفت وزارة التعليم العالى بمصر والبحث العلمي عن الحد الأدني للقبول بالمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات لعام 2023 لطلاب الشعبة العلمية في قسم علمي رياضة بمجموع 342 درجة، أي أن تكون المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات لعام 2023 لطلاب علمي رياضة من مجموع 83.41% فأكثر.

تنسيق الجامعات 2023 علمى علوم

وكشفت وزارة التعليم العالى في مصر والبحث العلمي حول الحد الأدني للقبول بالمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023 لطلبة الشعبة العلمية في قسم العلمي مجموع 362 درجة، أي أن تكون المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023 لطلبة علمي علوم من مجموع 88.29% فأكثر.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات

ويمكن لكل طلبة الثانوية العامة الذين هم من ضمن المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023 الدخول على لينك موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات غدًا الموافق السبت بتمام الساعة الـ9 صباحًا من هنا.