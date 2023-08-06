الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصاريف جامعة الدلتا 2024 للمصريين والوافدين

جامعة الدلتا
جامعة الدلتا

فتحت جامعة الدلتا باب التقديم للطلاب من المصريين والوافدين وفق بعض الشروط التي حددتها لطلاب الثانوية العامة والشهادات الفنية والمعادلة، و تعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل الالتحاق بجامعة الدلتا ومصاريفها. 

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كم مصاريف جامعة الدلتا 2024 للمصريين

جامعة الدلتا من أهم الجامعات الأهلية التي تقع في مدينة المنصورة ، ويقبل عليها الطلاب من جميع أنحاء الجمهورية وخاصة منطقة الدلتا ، وتبلغ مصاريف جامعة الدلتا 2024 وفق الموقع الإلكتروني الخاص بها للطلاب المصريين :

  • كلية الطب البشري : 160,000 جنيهًا
  • كلية طب الفم والأسنان : 140,000 جنيهًا
  • كلية الصيدلة : 79,000 جنيهًا، ( جنيهًا90,000كلينيكال )
  • كلية العلاج الطبيعي : 87,000 جنيهًا
  • كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 47,000 جنيهًا
  • كلية الهندسة : 47,000 جنيهًا
  • كلية الذكاء الاصطناعي : 53,000 جنيهًا
  • كلية الإدارة : 33,000 جنيهًا
  • كلية الآداب : 28,000 جنيهًا

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وتقبل جامعة الدلتا طلاب شهادة الثانوية العامة بأقسامها، الشهادات الفنية لبعض الكليات مثل الهندسة إدارة الأعمال والعلوم الصحية التطبيقية، الشهادات المعادلة وتشمل الشهادات المعادلة من الدول العربية (القسم العلمي والأدبي): الشهادات الأجنبية: الشهادة الإنجليزية: الثانوية الأمريكية:

مصاريف جامعة الدلتا للطلاب الوافدين 2023

وبلغت مصاريف جامعة الدلتا للطلاب الوافدين  للعام الدراسي 2023/2024 للطلاب الوافدين : 

  • كلية الطب البشري: 6800 $
  • كلية طب الفم والأسنان : 6700 $
  • كلية الصيدلة : 4000 $ ،( 4250$كلينيكال )
  • كلية العلاج الطبيعي : 4100 $
  • كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية : 1890 $
  • كلية الهندسة : 2000 $
  • كلية الذكاء الاصطناعي : 2380 $
  • كلية الإدارة : 1400 $
  • كلية الآداب : 1260 $

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