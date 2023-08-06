الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال مكتب التنسيق الإلكترونى

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد، مقر مكتب التنسيق الإلكتروني بكلية الآداب بحرم الجامعة القديمة؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل به، وجاهزية المقرات؛ لاستقبال الطلاب، وانتظام سير إجراءات تسجيل الطلاب رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، بالتزامن مع بدء أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية، والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2023، والتي بدأت أمس السبت 5 أغسطس، وتستمر حتى الأربعاء 9 أغسطس.

وأكد رئيس جامعة أسيوط انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وتوفر كل الإمكانيات اللازمة؛ بما يحقق مصلحة المترددين من الطلاب، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مكاتب التنسيق، كما اطلع على جميع  الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للطلاب، وخطوات التسجيل، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالرد على جميع تساؤلات واستفسارات الطلاب، وأولياء أمورهم، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب، والتعامل بشكل فوري مع أي حدث طارئ، أو عطل فني؛ حتى إتمام عملية التسجيل بالكامل.

وخلال جولته التفقدية، التقى رئيس جامعة أسيوط عددًا من الطلاب، وأولياء أمورهم الموجودين بمقر مكتب التنسيق؛ وذلك للاطمئنان على سهولة وتيسير الإجراءات والخطوات، وتلبية رغبات الطلاب؛ وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، مرحبًا بالطلاب الجدد، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تخصيص مكتبين لأعمال التنسيق؛ المكتب الأول بكلية الآداب، ويشمل: معملين، سعة الأول (33) جهاز كمبيوتر، والثاني (16) جهاز كمبيوتر، وعدد القائمين على المعمل (15) مختصًا، والمكتب الثانى بمركز الحاسب الآلي بقطاع (1) بالمدينة الجامعية للطلاب، ويبلغ عدد أجهزة الكمبيوتر (55) جهازًا، وعدد القائمين على العمل (11) مختصًا.

رافق رئيس الجامعة، خلال الجولة التفقدية، الدكتور خالد سلامة، وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حامد مشهور، وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

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أعمال المرحلة الأولى استقبال الطلاب التنسيق الالكتروني الجامعات الحكومية والمعاهد الجولة التفقدية الدكتور أحمد المنشاوى القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد المدينة الجامعية انتظام سير العمل بالجامعات الحكومية حاصلين على شهادة الثانوية العامة رئيس جامعة أسيوط شئون خدمة المجتمع عبر موقع التنسيق الالكتروني
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