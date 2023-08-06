الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة أسيوط يستعرض البرنامج الدراسي الميكاترونيات والروبوتات بكلية الهندسة

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريراً حول: برنامج الميكاترونيات، والروبوتات بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، والذي قدمه الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة، في إطار تنفيذ توجيه رئيس الجامعة بالتعريف بالكليات، والبرامج المختلفة التي تقدمها جامعة أسيوط، والتي تُعد من أقدم وأشهر الجامعات في مصر، والشرق الأوسط؛ حيث تم تأسيسها فى عام 1957، وتعمل على توفير التعليم العالي المميز للطلاب المصريين، والأجانب على حد سواء، وتسعى جاهدة؛ لتحقيق رؤيتها فى تقديم تعليم عالى الجودة يواكب التطورات الحديثة في مختلف المجالات العلمية، والتكنولوجية، والاجتماعية، والإنسانية.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي، بأن كلية الهندسة بجامعة أسيوط؛ تمنح درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة في برنامج هندسة الميكاترونيات، والروبوتات، وهو برنامج رائد فى مصر ، مضيفا أن البرنامج يجمع بين الآلات الدقيقة، والإلكترونيات، والتحكم الآلي، ولغات البرمجة؛ ليتيح للطالب تصميم المعدات والآلات الذكية، والتحكم في تشغيلها عن بعد، مضيفاً أن البرنامج يواكب وظائف المستقبل، وأن السوق يحتاج إلى خريجين لديهم مهارات فى مجال الإلكترونيات، وتكنولوجيا الهندسة الميكانيكية ، والميكاترونك ، وأنظمة الكمبيوتر.

ويتم الالتحاق بالبرنامج بعد الالتحاق بالكلية عن طريق مكتب التنسيق، أو المحولين من كليات الهندسة الحكومية الأخرى؛  طبقاً للشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الدكتور نوبى محمد حسن، أن البرنامج يعمل مع الأجهزة الطبية، والأجهزة الإلكترونية، وأجهزة التحكم والوقاية، وأن سوق العمل الآن؛ فى أشد الحاجة  إلى مهندسين الميكاترونيات، والروبوتات، مضيفا أن البرنامج يقوم بالتعاون مع الجامعة الأمريكية من خلال منحة Amideast (المنحة الجامعية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، ويقوم الطالب بالتدريب الميداني؛ لمدة لا تقل عن 6 أسابيع في منشأة صناعية، أو خدمية ذات صلة بالبرنامج، ويتولى المشرف الأكاديمي للطالب الإشراف على متابعة التدريب الميداني، والتواصل مع مسئول الاتصال بالشركة التي تقوم بتدريب الطالب.

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الهندسة الميكانيكية الجامعات في مصر الدكتور أحمد المنشاوى المجالات العلمية المصريين والأجانب بنظام الساعات المعتمدة بجامعة أسيوط جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط في مختلف المجالات كليات الهندسة مختلف المجالات
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