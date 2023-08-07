تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية بالدرجات علمي علوم ورياضة

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة الذين لم يلتحقوا بالمرحلة الأولى للتنسيق عن موعد بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والحد الأدنى للقبول بها للعام الدراسي 2023/2024، حيث أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن المرحلة الثانية عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية بـ 48 ساعة .

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 يوم السبت الماضي 5 أغسطس 2023، ويستمر تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023 لمدة خمسة أيام لينتهي يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023 بحد أدنى لطلاب الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لعدد طلاب 74923 والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لعدد طلاب 15013، والشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر لعدد طلاب 22304.

تنسيق كليات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023

ويأتي تنسيق كليات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 كالتالي:

طب المنصورة ٣٨٧

هندسة بترول وتعدين السويس ٣٨٦

طب سوهاج ٣٨٦

طب دمياط ٣٨٦

طب الزقازيق ٣٨٥

طب فاقوس ٣٨٤

طب كفر الشيخ ٣٨٣

طب طنطا ٣٨٣

طب أسنان جنوب الوادي ٣٨٢

طب الإسكندرية ٣٨٢

طب أسنان المنصورة ٣٨٢

طب بور سعيد ٣٨١

طب القاهرة ٣٨١

طب أسيوط ٣٨١

طب عين شمس ٣٨٠

طب المنوفية بشبين الكوم ٣٨٠

طب جنوب الوادي ٣٨٠

طب الأقصر ٣٧٩

طب بنها ٣٧٩

طب حلوان ٣٧٨

طب قناة السويس بالإسماعيلية ٣٧٨

طب المنيا ٣٧٨

طب أسنان الزقازيق ٣٧٨

طب السويس ٣٧٧

طب الفيوم ٣٧٧

طب أسنان كفر الشيخ ٣٧٧

طب أسنان المنوفية ٣٧٧

طب العريش ٣٧٦

طب أسنان أسيوط ٣٧٦

طب أسوان ٣٧٦

طب أسنان طنطا ٣٧٦

طب أسنان عين شمس ٣٧٦

طب أسنان الإسكندرية ٣٧٦

طب أسنان القاهرة ٣٧٦

طب بني سويف ٣٧٦

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية ٣٧٦

طب الوادي الجديد ٣٧٦

طب أسنان المنيا ٣٧٥

طب أسنان الفيوم ٣٧٥

طب أسنان السويس ٣٧٥

طب أسنان بني سويف ٣٧٥

علاج طبيعي كفر الشيخ ٣٧٤

علاج طبيعي بنها ٣٧٣

علاج طبيعي القاهرة ٣٧٣

صيدلة سوهاج ٣٧٣

علاج طبيعي جنوب الوادي ٣٧٢

علاج طبيعي السويس ٣٧٢

صيدلة المنصورة ٣٧٢

علاج طبيعي بني سويف ٣٧٢

صيدلة الزقازيق ٣٧١

صيدلة طنطا ٣٧١

صيدلة جنوب الوادي ٣٧١

صيدلة دمنهور ٣٧١

صيدلة القاهرة ٣٧٠

صيدلة عين شمس ٣٧٠

صيدلة الإسكندرية ٣٧٠

صيدلة بور سعيد ٣٧٠

صيدلة أسيوط ٣٧٠

صيدلة المنوفية ٣٧٠

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية ٣٧٠

صيدلة مدينة السادات ٣٧٠

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ ٣٧٠

صيدلة المنيا ٣٧٠

صيدلة حلوان ٣٦٩

صيدلة بني سويف ٣٦٩

صيدلة الفيوم ٣٦٩

صيدلة ج الوادي الجديد ٣٦٩

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم ٣٦٧

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم ٣٦٦

هندسة القاهرة ٣٦٦

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم ٣٦٦

هندسة المنصورة ٣٦٦

طب بيطري المنصورة ٣٦٥

حاسبات ومعلومات قنا علوم ٣٦٥

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم ٣٦٥

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم ٣٦٥

طب بيطري سوهاج ٣٦٤

هندسة الزقازيق ٣٦٣

طب بيطري الزقازيق ٣٦٣

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم ٣٦٣

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم ٣٦٣

طب بيطري كفر الشيخ ٣٦٣

طب بيطري عين شمس ٣٦٣

حاسبات ومعلومات دمياط علوم ٣٦٣

حاسبات ومعلومات طنطا علوم ٣٦٢

هندسة دمياط ٣٦٢

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم ٣٦٢

حاسبات ومعلومات المنيا علوم ٣٦٢

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم ٣٦٢

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم ٣٦٢

طب بيطري المنوفية ٣٦٢

طب بيطري دمنهور ٣٦٢

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية ٣٦٢

طب بيطري الإسكندرية ٣٦١

هندسة عين شمس ٣٦١

طب بيطري أسيوط ٣٦١

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم ٣٦١

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم ٣٦١

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم ٣٦١

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم ٣٦٠

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم ٣٦٠

طب بيطري بنها ٣٦٠

طب بيطري جنوب الوادي ٣٦٠

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم ٣٦٠

طب بيطري القاهرة ٣٦٠

طب بيطري المنيا ٣٥٩

هندسة بور سعيد ٣٥٩

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم ٣٥٩

حاسبات ومعلومات السويس علوم ٣٥٩

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم ٣٥٩

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم ٣٥٨

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم ٣٥٨

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية ٣٥٨

طب بيطري مدينة السادات ٣٥٨

هندسة طنطا ٣٥٨

طب بيطري بني سويف ٣٥٧

حاسبات و معلومات العريش علوم ٣٥٧

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم ٣٥٧

طب بيطري أسوان ٣٥٧

طب بيطري مطروح ٣٥٧

طب بيطري الوادي الجديد ٣٥٦

طب بيطري العريش ٣٥٦

هندسة كفر الشيخ ٣٥٥

ألسن كفر الشيخ ٣٥٥

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف ٣٥٤

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية ٣٥٤

هندسة المنوفية بشبين الكوم ٣٥٤

كلية الهندسة جامعة دمنهور ٣٥٤

هندسة بنها بشبرا ٣٥٣

هندسة بنها ٣٥٣

هندسة الإسكندرية ٣٥٣

علوم سوهاج ٣٥٢

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة ٣٥٢

هندسة السويس ٣٥٢

هندسة حلوان ٣٥٢

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف ٣٥١

تمريض بور سعيد ٣٥١

هندسة حلوان بالمطرية ٣٥٠

هندسة سوهاج ٣٥٠

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف ٣٥٠

علوم دمنهور ٣٤٩

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية ٣٤٩

هندسة الفيوم ٣٤٨

علوم الزقازيق ٣٤٧

علوم كفر الشيخ ٣٤٧

هندسة أسوان ٣٤٧

تمريض المنصورة ٣٤٧

معهد فني صحى المنصوره ٣٤٦

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة ٣٤٦

هندسة بني سويف ٣٤٦

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية ٣٤٦

علوم المنصورة ٣٤٦

علوم القاهرة ٣٤٦

علوم جنوب الوادي ٣٤٦

علوم الإسكندرية ٣٤٥

علوم أسيوط ٣٤٥

هندسة المنيا ٣٤٥

هندسة جنوب الوادي ٣٤٤

هندسة أسيوط ٣٤٤

تمريض طنطا ٣٤٤

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة ٣٤٣

علوم طنطا ٣٤٣

سياسة واقتصاد السويس ٣٤٣

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة ٣٤٣

هندسة الطاقة أسوان ٣٤٣

علوم بنها ٣٤٣

معهد فني صحى طنطا ٣٤٢

علوم المنيا ٣٤٢

علوم عين شمس ٣٤٢

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة ٣٤٢

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة ٣٤٢

سياسة واقتصاد بني سويف ٣٤٢

علوم بور سعيد ٣٤١

علوم دمياط ٣٤١

علوم المنوفية بشبين الكوم ٣٤١

علوم قناة السويس بالإسماعيلية ٣٤١

معهد فني صحى الزقازيق ٣٤٠

علوم الفيوم ٣٤٠

علوم أسوان ٣٤٠

تمريض دمياط ٣٤٠

علوم بني سويف ٣٣٩

علوم السويس ٣٣٩

تخطيط عمراني القاهرة ٣٣٩

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية ٣٣٩

علوم حلوان ٣٣٩

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة ٣٣٨

علوم العريش ٣٣٨

ألسن عين شمس ٣٣٨

علوم بنات عين شمس ٣٣٨

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة ٣٣٨

علوم الوادي الجديد ٣٣٨

تمريض الزقازيق ٣٣٧

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة ٣٣٧

ألسن أسوان ٣٣٧

ألسن الفيوم ٣٣٧

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة ٣٣٧

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة ٣٣٧

معهد فني صحى اسماعيليه ٣٣٧

ألسن الأقصر ٣٣٦

الاعاقة والتأهيل الزقازيق ٣٣٦

ألسن بني سويف ٣٣٦

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة ٣٣٦

ألسن سوهاج ٣٣٥

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة ٣٣٥

ألسن المنيا ٣٣٥

معهد فني صحى بور سعيد ٣٣٥

معهد فني صحى سوهاج ٣٣٤

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة ٣٣٤

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة ٣٣٤

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد ٣٣٤

تمريض دمنهور ٣٣٤

معهد فني صحى اسيوط ٣٣٣

علوم البترول والتعدين مطروح ٣٣٣

فنى صحي جنوب الوادي ٣٣٢

معهد فني صحى الاسكندريه ٣٣٢

علوم الارض بني سويف ٣٣٢

حاسبات ومعلومات السويس رياضة ٣٣٢

تمريض المنوفية بشبين الكوم ٣٣٢

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة ٣٣٢

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة ٣٣٢

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة ٣٣١

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة ٣٣١

الاعاقة والتأهيل بني سويف ٣٣١

فنون تطبيقية بنها ٣٣١

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة ٣٣٠

حاسبات و معلومات العريش رياضة ٣٣٠

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة ٣٢٩

معهد فني صحى بنها ٣٢٩

آثار دمياط ٣٢٨

حاسبات ومعلومات قنا رياضة ٣٢٨

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة ٣٢٨

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ ٣٢٨

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة ٣٢٧

فنون تطبيقية حلوان ٣٢٧

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة ٣٢٧

فنى تمريض طنطا ٣٢٧

فنى تمريض المنصورة ٣٢٦

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة ٣٢٦

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم ٣٢٦

تربية الزقازيق ٣٢٥

تربية المنصورة ٣٢٤

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة ٣٢٤

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة ٣٢٤

آثار القاهرة ٣٢٤

ألسن كفر الشيخ رياضة ٣٢٤

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم ٣٢٤

آثار عين شمس ٣٢٤

آثار أسوان ٣٢٣

تمريض بنها ٣٢٣

معهد فني صحى رياضه طنطا ٣٢٣

فنون تطبيقية دمياط ٣٢٢

تمريض كفر الشيخ ٣٢٢

تمريض أسيوط ٣٢١

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم ٣٢١

آثار الأقصر ٣٢١

آثار و لغات مطروح ٣٢١

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة ٣٢٠

معهد فني صحى بنى سويف ٣٢٠

معهد فني صحى رياضه المنصورة ٣٢٠

فنون تطبيقية بني سويف ٣١٩

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة ٣١٩

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش ٣١٩

آثار الفيوم ٣١٨

سياسة واقتصاد السويس رياضة ٣١٨

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية ٣١٨

تربية طنطا ٣١٨

تجارة المنصورة ٣١٧

ثروة سمكية السويس ٣١٧

تمريض سوهاج ٣١٧

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة ٣١٦

تربية بور سعيد ٣١٥

فنى تمريض الزقازيق ٣١٤

زراعة المنصورة ٣١٤

تجارة الزقازيق ٣١٤

حقوق الزقازيق ٣١٣

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية ٣١٣

معهد فني صحى رياضه بنها ٣١٣

فنون جميلة (عمارة) حلوان ٣١٣

تمريض المنيا ٣١٣

تمريض جنوب الوادي ٣١٢

علوم الإسكندرية رياضة ٣١٢

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة ٣١٢

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية ٣١٢

آثار جنوب الوادي ٣١١

فنى تمريض كفر الشيخ ٣١١

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين ٣١١

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق ٣١١

تجارة العريش ٣١١

تمريض القاهرة ٣١١

حقوق كفرالشيخ ٣١٠

تجارة كفر الشيخ ٣١٠

ألسن أسوان رياضة ٣١٠

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس ٣١٠

معهد فني صحى رياضه الزقازيق ٣١٠

آثار سوهاج ٣١٠

إعلام القاهرة ٣١٠

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية ٣١٠

علوم القاهرة رياضة ٣١٠

زراعة القاهرة ٣١٠

زراعة دمنهور ٣١٠

زراعة دمياط ٣٠٩

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط ٣٠٩

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة ٣٠٩

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم ٣٠٨

ألسن عين شمس رياضة ٣٠٨

علوم الارض بني سويف رياضة ٣٠٨

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات ٣٠٨

تجارة دمياط ٣٠٨

علوم المنصورة رياضة ٣٠٨

فنى تمريض الإسكندرية ٣٠٧

تربية المنوفية بشبين الكوم ٣٠٧

تربية طفولة مبكرة الزقازيق ٣٠٧

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية ٣٠٧

تمريض عين شمس ٣٠٧

تمريض مطروح ٣٠٦

تمريض الإسكندرية ٣٠٦

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة ٣٠٦

ألسن الفيوم رياضة ٣٠٦

تربية دمنهور ٣٠٦

دار العلوم القاهرة ٣٠٦

فنون جميلة (عمارة) المنصورة ٣٠٦

علوم دمنهور رياضة ٣٠٥

ألسن بني سويف رياضة ٣٠٥

علوم عين شمس رياضة ٣٠٤

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة ٣٠٤

ألسن الأقصر رياضة ٣٠٤

تربية كفر الشيخ ٣٠٤

المعهد الفنى للتمريض بالجونة ٣٠٣

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية ٣٠٣

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم ٣٠٣

تربية الإسكندرية ٣٠٣

علوم طنطا رياضة ٣٠٢

إعلام المنوفية ٣٠٢

علوم كفر الشيخ رياضة ٣٠١

علوم بنها رياضة ٣٠١

تربية طفولة مبكرة المنصورة ٣٠١

تجارة بور سعيد ٣٠١

زراعة طنطا ٣٠١

تمريض بني سويف ٣٠١

تمريض حلوان ٣٠٠

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم ٣٠٠

زراعة عين شمس ٣٠٠

ألسن المنيا رياضة ٣٠٠

زراعة الزقازيق ٢٩٩

تجارة بنها ٢٩٩

تربية بنها ٢٩٩

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات ٢٩٩

تجارة الإسكندرية ٢٩٩

تجارة دمنهور ٢٩٩

علوم حلوان رياضة ٢٩٩

تجارة القاهرة ٢٩٩

تربية عين شمس ٢٩٩