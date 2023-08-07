المعاهد والكليات المتاحة فى تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعى

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من المواضيع التي زاد معدل البحث عنها بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك تزامنًا مع بدء التقديم لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

من المعروف أن تنسيق الدبلومات الفنية يبدأ كل عام عقب الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة، وعادة ما يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية في شهر سبتمبر من كل عام بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية وإعلان النتيجة.

وتتولى وزارة التعليم العالي الإعلان عن تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 قبل أيام من فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية نظامي 3 و5 سنوات والمعاهد الفنية المتوسطة.

ويتاح لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات عدة معاهد وكليات متنوعة للالتحاق بها وفقًا لمؤشر التنسيق لهذا العام 2023/2024 وهي كالتالي.

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 نظام ثلاث سنوات.

- كليات الآثار في عدة التخصصات منها (ترميم آثار وترميم دقيق وترميم معماري) في جامعة القاهرة، الفيوم، أسوان، سوهاج، قنا، الأقصر، دمياط، الزقازيق.

-كلية الاقتصاد المنزلي تخصص (ملابس جاهزة أو نسيج أو جلود وبدائلها) في جامعة حلوان والمنوفية والعريش.

-جميع تخصصات كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي في جامعة حلوان والسويس وسوهاج وبني سويف.

-برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعتي حلوان والإسكندرية.

-المجمعات التكنولوجية المتكاملة في الأميرية، والفيوم، والسلام.

-الكليات التكنولوجية (المعاهد الفنية الصناعية المتوسطة الحكومية) التابعة لوزارة التعليم العالي.

-جميع تخصصات كلية التربية جامعة حلوان.

-المعاهد الهندسية الخاصة.

- الجامعات التكنولوجية الجديدة.

- المعاهد العليا الخاصة.

- المعاهد الفنية والمعاهد الفنية الصحية.

المعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 نظام ثلاث سنوات

-المعاهد الفنية الصحية شعب التسجيل الطبي والإحصاء يتم وفقًا لقواعد القبول الجغرافي “مدة الدراسة بها سنتان” ومن الحاصلين على الثانوية التجارية من التخصصات التالية "الإدارة، التسويق وسوق المال.

-المعاهد التابعة لوزارة الصحة: “الفني الصحي بالإسكندرية، الفني الصحي بالزقازيق، الفني الصحي بالمنصورة، الفني الصحي بطنطا، الفني الصحي بالإسماعيلية، الفني الصحي ببني سويف، الفني الصحي بسوهاج”.

-المعاهد الفنية الصحية التابعة للجامعات: "الفني الصحي بقنا جامعة جنوب الوادي".

-المعاهد الفنية التجارية المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي مدة الدراسة بها سنتان.

-المعاهد الفنية التجارية فى "المطرية، الروضة، قنا، أسوان، المحلة، دمياط، المنصورة، شبرا، الإسكندرية، دمنهور، بورسعيد، العريش، أسيوط، طنطا، بنها، الزقازيق، قويسنا، سوهاج".

-المعاهد الفنية التجارية ويتم القبول بها من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.