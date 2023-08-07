الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المعاهد والكليات المتاحة فى تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعى

التنسيق الإلكترونى
التنسيق الإلكترونى

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من المواضيع التي زاد معدل البحث عنها بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك تزامنًا مع بدء التقديم لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

من المعروف أن تنسيق الدبلومات الفنية يبدأ كل عام عقب الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة، وعادة ما يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية في شهر سبتمبر من كل عام بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية وإعلان النتيجة.

وتتولى وزارة التعليم العالي الإعلان عن تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 قبل أيام من فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية نظامي 3 و5 سنوات والمعاهد الفنية المتوسطة.

ويتاح لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات عدة معاهد وكليات متنوعة للالتحاق بها وفقًا لمؤشر التنسيق لهذا العام 2023/2024 وهي كالتالي.

بعد فتح تنسيق الجامعات 2023.. قائمة كليات الـ50% علمي وأدبي بالمحافظات

إقبال طلاب المرحلة الأولى للتسجيل بمكتب تنسيق جامعة المنصورة

تنسيق كلية ألسن من أدبي 2023.. تفاصيل

تنسيق هندسة المنصورة 2023 وموعد انتهاء كتابة الرغبات

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 نظام ثلاث سنوات.

- كليات الآثار في عدة التخصصات منها (ترميم آثار وترميم دقيق وترميم معماري) في جامعة القاهرة، الفيوم، أسوان، سوهاج، قنا، الأقصر، دمياط، الزقازيق.

-كلية الاقتصاد المنزلي تخصص (ملابس جاهزة أو نسيج أو جلود وبدائلها) في جامعة حلوان والمنوفية والعريش.

-جميع تخصصات كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي في جامعة حلوان والسويس وسوهاج وبني سويف.

-برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعتي حلوان والإسكندرية.

-المجمعات التكنولوجية المتكاملة في الأميرية، والفيوم، والسلام.

-الكليات التكنولوجية (المعاهد الفنية الصناعية المتوسطة الحكومية) التابعة لوزارة التعليم العالي.

-جميع تخصصات كلية التربية جامعة حلوان.

-المعاهد الهندسية الخاصة.

- الجامعات التكنولوجية الجديدة.

- المعاهد العليا الخاصة.

- المعاهد الفنية والمعاهد الفنية الصحية.

المعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 نظام ثلاث سنوات

-المعاهد الفنية الصحية شعب التسجيل الطبي والإحصاء يتم وفقًا لقواعد القبول الجغرافي “مدة الدراسة بها سنتان” ومن الحاصلين على الثانوية التجارية من التخصصات التالية "الإدارة، التسويق وسوق المال.

-المعاهد التابعة لوزارة الصحة: “الفني الصحي بالإسكندرية، الفني الصحي بالزقازيق، الفني الصحي بالمنصورة، الفني الصحي بطنطا، الفني الصحي بالإسماعيلية، الفني الصحي ببني سويف، الفني الصحي بسوهاج”.

-المعاهد الفنية الصحية التابعة للجامعات: "الفني الصحي بقنا جامعة جنوب الوادي".

-المعاهد الفنية التجارية المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي مدة الدراسة بها سنتان.

-المعاهد الفنية التجارية فى "المطرية، الروضة، قنا، أسوان، المحلة، دمياط، المنصورة، شبرا، الإسكندرية، دمنهور، بورسعيد، العريش، أسيوط، طنطا، بنها، الزقازيق، قويسنا، سوهاج".

-المعاهد الفنية التجارية ويتم القبول بها من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وزارة التعليم العالي فاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 طلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات المعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

جيش النيجر يغلق المجال الجوى تحسّبا لتدخل عسكرى

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

تنسيق معهد فنى تمريض 2023 وتوقعات باستمرار المرحلة الثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية