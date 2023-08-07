مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2023 ومواعيد وخطوات التقديم

أعلنت جامعة المنوفية الأهلية فتح أبوابها أمام الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك في برامج 10 كليات وحددت إدارة الجامعة، المصروفات السنوية الخاصة بتلك البرامج حتى يتسنى للمواطنين التعرف عليها.

مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2023

وفتحت جامعة المنوفية الأهلية عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامج الكليات الآتية:



1. كلية الطب البشري وتبلغ قيمة المصروفات الخاصة بها 110 ألف جنيه.

2. كلية طب الأسنان قيمة المصروفات 95 ألف جنيه

3. كلية الطب البيطري قيمة المصروفات 55 ألف جنيه

4. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 40 ألف جنيه

5. كلية العلاج الطبيعي قيمة المصروفات 90 ألف جنيه

6. كلية الهندسة قيمة المصروفات 60 ألف جنيه

7. كلية الصيدلة قيمة المصروفات 90 ألف جنيه

8. كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي قيمة المصروفات 50 ألف جنيه

9. كلية التمريض 40 ألف جنيه

10. كلية العلوم الإنسانية برنامج اللغة الانجليزية والترجمة التخصصية قيمة المصروفات 30 ألف جنيه.

مواعيد التقديم في جامعة المنوفية الأهلية 2023

وأوضحت الجامعة الأهلية بالمنوفية، فتح باب التقدم لمدة إسبوع ابتداء من2/8/2023 وحتى 9/8/2023، على أن يتم إعلان نتائج التنسيق الداخلي للقبول في تاريخ 10/8/2023.

وأكدت إدارة جامعة المنوفية الأهلية أن التقدم علي الرابط الإلكتروني التالي وفقاً للخطوات الموضحة من 1-6 مع مراعاة :

- قبل الدخول علي رابط التسجيل تأكد من توافر الآتي:-

1- إيصال سداد رسوم طلب الالتحاق حيث يستلزم التسجيل علي الرابط رفع صورة من إيصال السداد.

2- صورة من بيان الدرجات لرفعها علي النظام.

خطوات التقديم في جامعة المنوفية الأهلية 2023

ويتم التقدم وفقا للخطوات التالية:

1- تسجيل بيانات المتقدم على الرابط هنا.

2- يرجى تسديد الرسوم المقررة 1500، وهي رسوم إدارية لا ترد مع الحرص، أن يصدر إيصال السداد بإسم الطالب واسم جامعة المنوفية الأهلية علما بأنه سيتم رفع صورة من إيصال السداد أثناء التسجيل.

بيانات الحساب المراد السداد عليه كالتالي:

البنك:

البنك الوطني QNB

اسم الحساب الذي يتم الإيداع عليه:

MENOUFIA NATIONAL UNIVERSITY

جامعة المنوفية الأهلية رقم الحساب للإيداع النقدي:

Account No: 00132-20314180200-14

3- عند نهاية فترة التقديم للالتحاق بكليات الجامعة ومدتها أسبوع واحد فقط، يتم عمل تنسيق داخلي للمتقدمين وفقا لمجموع الثانوية العامة بعد استبعاد الطلاب غير الحاصلين على الحد الأدنى المعلن عنه لكل كلية من قبل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة.

4- سوف يتم إخطار الطلاب بنتيجة التنسيق الداخلي عبر البريد الإلكتروني المحدد ضمن بيانات التسجيل. ويعتبر الإخطار بالبريد الإلكتروني وثيقة رسمية للإخطار.

5- عند قبول المتقدم بإحدى كليات الجامعة، يتم التوجه الى مقر الجامعة (الكيلو 70 - طريق مصر إسكندرية الزراعي) وذلك لتسليم المستندات التالية:

• أصل استمارة النجاح

• أصل شهادة الميلاد

• الموقف من التجنيد

• (6) صورة شخصية

• صورة اقامة الطالب وولى أمره بدولة المنح (بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة من خارج مصر)

6- في حالة مرور يومان عمل بنوك من تاريخ الإخطار بالقبول دون سداد الرسوم الدراسية المقررة، وتقديم المستندات اللازمة يعتبر قبول الطالب لاغيا.

تعليمات هامة

1- يرجى التأكد من صحة البيانات ودقتها عند إدخالها.

2- يتحمل المتقدم مسئولية إلغاء التسجيل الخاص به عند إدخال بيانات غير صحيحة.

3- عند ظهور أي عقبات تحول دون استكمال بيانات التقديم، يرجى التواصل على إيميل الدعم الفني: [email protected]

لمزيد من المعلومات عن الكليات وبرامجها يرجى الدخول على موقع الجامعة على الرابط التالي : من هنا.