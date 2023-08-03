الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة المنصورة الأهلية: الجامعة تعد إنجازًا كبيرًا تحقق فى وقت قياسى

جامعة المنصورة الأهلية
جامعة المنصورة الأهلية

أكد رئيس جامعة المنصورة الأهلية شريف خاطر، أن الجامعة تعد إنجازًا كبيرًا تحقق في وقت قياسي بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية؛ لتقديم خدمة تعليمية متميزة تواكب التطور التكنولوجي على مستوى العالم وتؤهل الطالب لسوق العمل المحلية والدولية من خلال برامج تعليمية جديدة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث يتم التدريس بأحدث الوسائل التعليمية .
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة اليوم الخميس أعضاء اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات المكلفة بفحص ومعاينة الإمكانيات والموارد المادية والبشرية لكلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية.
وتفقدت اللجنة مبنى العلوم الطبية والمدرجات والمعامل؛ لوضع التقرير النهائي عن جاهزية الجامعة للبدء في برنامج بكالوريوس علوم التمريض مع بداية العام الدراسي القادم؛ ليكون إضافة جديدة لسلسلة البرامج بجامعة المنصورة الأهلية.
كما تفقدت اللجنة- خلال الجولة- المدرجات والمكاتب الإدارية والمعامل والمكتبة العلمية ومعامل الحاسب الآلي وقاعات الامتحانات الإلكترونية وبرامج الإدارة الإلكترونية والكنترولات ومكاتب شئون الطلاب والمساحات الخضراء والأماكن المخصصة للأنشطة الطلابية.
وأثنت اللجنة على المجهودات العظيمة المبذولة في تجهيز مثل هذا الصرح العظيم الذي بني بإيمان عميق بأهمية مهنة التمريض ودورها الرئيسي في نظم الرعاية الصحية والنهوض بالواقع الصحي في ضوء رؤية مصر 2030.

التطورات التكنولوجية التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية الحديثة التقرير النهائي الجامعات الأهلية الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الدراسي القادم المجلس الأعلى للجامعات المساحات الخضراء إنشاء الجامعات الأهلية الوسائل التعليمية الموارد المادية تقديم خدمة تعليمية متميزة برنامج بكالوريوس

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