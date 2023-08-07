لطلاب الثانوية العامة 2023.. شروط إنشاء حساب على موقع التقديم فى الجامعات المصرية الأهلية

يتسأل العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن الجامعات الأهلية حيث هي جامعات غير هادفة للربح تخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة، وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة و الأهلية ، منشأة في مناطق عمرانية و الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات الأهلية أقل بنسبة 5% من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة فى هذا السياق يتسأل العديد من الطلاب عن ماهي الشروط و الواجبات إتباعها قبل انشاء حساب على موقع التقديم فى الجامعات المصرية الاهلية وهى كالتالى :

- يرجى التسجيل باستخدام جهاز حاسب آلي وعدم استخدام التليفون المحمول لضمان نجاح عملية

‎التسجيل.

‎- يجب أن يكون البريد الإلكتروني للطالب مفعل وصالح للاستخدام قبل البدء في خطوات التسجيل، حيث أنه هو الوسيلة الأساسية للتواصل مع الطالب.

‎ - لا يمكن تكرار أي من البريد الإلكتروني أو الرقم القومي الخاص بالطالب في بيانات التسجيل حيث أنها بيانات مميزة لكل طالب.

‎ - يتم إدخال جميع الارقام بعد تحويل لوحة المفاتيح للكتابة باللغة الإنجليزية.

‎- الطالب مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات المسجلة.

‎- تأكد من كتابة الاسم والرقم القومي كما هو وارد بشهادة الميلاد

- يجب الاحتفاظ بكلمة السر وعدم إفشائها لأي شخص حتى لا يتم تعديل بياناتك دون علمك

_ إذا نسي الطالب رفع المستندات على الموقع الرسمي يمكن للطالب تسليم جميع مستندات فــى لجنة الاختبار المحدده له او تسليمها لمكتب القبول والتنسيق ب 96 ش احمد عرابى –المهندسين –الدور الحادى عشر.

‎_ يمكن للطالب معرفة ميعاد ومكان الاختبار عن طريق متابعة البريد الالكتروني وايضا من خلال موقع التقديم وذلك بالدخول على تفاصيل الامتحان من القائمة على يمين الشاشة بالضغط على حساب الطالب مع مراعاه ان يكون الطالب قد تم الانتهاء من خطوات التسجيل والدفع وفي حاله عدم تحديد موعد ومكان الاختبار سوف يتم ارسال له فى المرحلة التالية ولايوجد داعي للقلق.

‎وعن كيفية التأكد من موقع الطالب الموجود من حيث تواجده داخل او خارج البلاد وقت الاختبار يقوم الطالب المتواجد خارج البلاد بارسال ما يثبت تواجده خارج البلاد من خلال البريد الالكترونى الموجود على موقع التقديم حتى يتنسى له الامتحان اون لاين )Online( اما باقى الطلاب يتم اعتبارهم انهم داخل مصر و يتم توزيعهم جغرافيا علي اللجان حضوريا على حسب عنوانهم المسجل علي المنصة. و سيتم طلب صوره جواز السفر الخروج والتأشيره للدخول لاثبات التواجد خارج البلاد وقت الاختبارات الخاصه بالطالب.