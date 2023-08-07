لطلاب الثانوية العامة 2023.. تعرف على الفرق بين الجامعات الأهلية والخاصة

يبحث العديد من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2023 عن الفرق بين الجامعات الخاصة والأهلية، بالتزامن مع المرحلة الأولى للتنسيق والتى تستمر حتى نهاية الاسبوع الجارى، فى هذا السياق ترصد “الدستور” خلال السطور المقبلة الفرق بين الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية.

الفرق بين الجامعات الأهلية والخاصة

وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فقد قالت الجامعات الأهلية هي جامعات غير هادفة للربح وتسعى لتقديم نموذج تعليم يتماشى مع متطلبات المجتمع.

بالاضافة إلى أن الجامعات الأهلية حسبما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فهى بمصروفات ولكن مصروفاتها يتم إنفاقها على العملية التعليمية كاملة؛ بحيث يتم صرف أي إيرادات فائضة لتطوير البحث العلمي وتنميته.

أما عن الجامعات الخاصة فهى بمصروفات ولها مجلس أمناء وتخضع لقانون تنظيم الجامعات الخاصة وتخضع في الدراسة والمصروفات لمبدأ لعرض والطلب ويكون للطالب حرية الاختيار وفقا لمعايير الجودة التي تحقق تقديم خدمة تعليمية متميزة، كما أن الجامعات الأهلية في مصر تخضع لإشراف مجلس أمناء مشكل وأعضاء.

تسجيل رغبات كليات المرحلة الأولى 2023

وقد قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم الإثنين أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 42 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا. للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق،و كتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعى.