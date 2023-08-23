الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

للراغبين في التقديم.. تنسيق الجامعات الخاصة عام 2023

التنسيق
التنسيق

تعتبر الجامعات الخاصة والأهلية ملجأ الطلاب لتحقيق أحلامهم بعد أن خذلهم المجموع فور الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، ومع الانتهاء من تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى والثانية، نقدم لكم من خلال هذه السطور تنسيق الجامعات الخاصة 2024.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية:

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق الكليات فى الجامعات الخاصة والأهلية، وحدد التنسيق بداية من 53% بدلا من 55%.

ويمكن الالتحاق بذلك المجموع لكلًا من كليات:"التكنولوجيا الحيوية - السياحة والفنادق - تكنولوجيا العلوم الصحية- العلوم الأساسية - الفنون التطبيقية - الإعلام - اللغات والترجمة - الاقتصاد والإدارة - التربية - العلوم الاجتماعية - الحقوق والقانون- التمريض - العلوم السينمائية - الآثار".

الجامعات الخاصة في مصر:

  • جامعة 6 أكتوبر
  • الجامعة الألمانية
  • جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب
  • جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
  • جامعة مصر الدولية
  • جامعة الأهرام الكندية
  • الجامعة البريطانية في مصر
  • الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات
  • جامعة فاروس
  • جامعة النهضة
  • الجامعة المصرية الروسية
  • جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا
  • جامعة سيناء بفرعيها "فرع القنطرة – فرع العريش"
  • جامعة هليوبوليس
  • جامعة الجيزة الجديدة
  • جامعة دراية
  • جامعة بدر بالقاهرة
  • جامعة حورس
  • جامعة مايو
  • الجامعة المصرية الصينية
  • الصالحية الجديدة
  • جامعة ميريت
  • جامعة بدر بأسيوط
  • جامعة الحياة
  • جامعة هليوبوليس الخاصة
  • جامعة MTI

مصاريف كليات الطب والجراحة بالجامعات الخاصة 

تعتبر كليات الطب والجراحة من كليات القمة، ولذلك يتخطي أسعار مصروفاتها المئة ألف، وأبزر الجامعات تكون مصروفاتها بداية من 140 ألف جنيه مصري، حيث يتم دفع 85 ألف جنيه قسطًا أول و55 ألف جنيه قسطًا ثاني خلال الأعوام الماضية.

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أما كلية طب الأسنان تُقدر مصروفاتها بـ110 ألف جنيه مصري، كما يتم تقسيطها أيضًا إلى 65 ألف جنيه قسطًا أول و45 ألف جنيه قسطًا ثاني خلال الأعوام الماضية.

أما كليات الصديلة تتمثل مصروفاتها في 90 ألف جنيه مصري. يتم دفع 55 ألف جنيه قسطًا أول و35 ألف جنيه قسطًا ثاني خلال الأعوام الماضية.

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