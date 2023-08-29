الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية.. وعيار 21 يسجل 2210 جنيهات

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التوظيف الأمريكية ومؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي خلال هذا الأسبوع.

وتقدم «الدستور» نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

تراجع أسعار الذهب اليوم بقيمة 25 جنيهًا 

وسجلت أسعار الذهب تراجعا بقيمة 25 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2210 جنيهات بينما ارتفعت الأوقية في بداية التعاملات لتسجل مستوى 1925 دولارًا، قبل أن تتراجع لتسجل مستوى 1921 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 مستوى 2526 جنيهًا، بينما جرام الذهب عيار 18 مستوى 1894 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1474 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 17680 جنيهًا.

مدينة خاصة بالذهب 

وتولي مصر اهتماما بصناعة الذهب حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة بالذهب.

الذهب المستثمرين التوظيف السياسة أسعار الذهب

الأكثر قراءة

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى.. والأخيرة: دمرت أسرتنا الطيبة

بعد انفصالهما.. بما وصف الفنان أحمد سعد علاقته بزوجته الرابعة؟

عقب انفصالها عن أحمد سعد.. من هى علياء بسيونى؟

بقرار جمهورى.. تجديد تكليف عمرو عادل رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

مصرع ربة منزل فى مشاجرة أثناء الدفاع عن نجلها بالقليوبية

ضبط محطة بث تليفزيونى دون ترخيص فى مطوبس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟