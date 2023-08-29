تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية.. وعيار 21 يسجل 2210 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التوظيف الأمريكية ومؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي خلال هذا الأسبوع.

وتقدم «الدستور» نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

تراجع أسعار الذهب اليوم بقيمة 25 جنيهًا

وسجلت أسعار الذهب تراجعا بقيمة 25 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2210 جنيهات بينما ارتفعت الأوقية في بداية التعاملات لتسجل مستوى 1925 دولارًا، قبل أن تتراجع لتسجل مستوى 1921 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 مستوى 2526 جنيهًا، بينما جرام الذهب عيار 18 مستوى 1894 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1474 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 17680 جنيهًا.

مدينة خاصة بالذهب

وتولي مصر اهتماما بصناعة الذهب حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة بالذهب.