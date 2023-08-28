سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

مع تزايد حركة السفر للمملكة العربية السعودية لأداء كافة مناسك العمرة شغل بال المسافرين معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الريال السعودي أمام سعر الجنيه المصري في مختلف البنوك، بداية تعاملات اليوم من خلال المواقع الرسمية للبنوك المصرية، حيث بلغ متوسط سعر الريال السعودي في اليوم الإثنين قيمة 8.21 جنيه للشراء، ومبلغ 8.25 جنيه للبيع، وذلك سيكون في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

تستعرض «الدستور»، في هذه السطور التالية، سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الإثنين 28 أغسطس، والذي قد جاء كما يلي:

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 28 أغسطس في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 28 أغسطس في البنك الأهلي المصري، في بداية التعاملات اليوم، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 28 أغسطس داخل بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر، في بداية تعاملات اليوم، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 28 أغسطس في ميد بنك

وصل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم داخل ميد بنك 7.97 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم الإثنين 28 أغسطس

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في بنك القاهرة، في بداية تعاملات اليوم، فقد سجل 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 28 أغسطس في البنك التجاري الدولي

كما بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد في نهاية التعاملات 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وذلك في البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 28 أغسطس في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي بمبلغ 8.32 جنيه للشراء في بداية التعاملات، 8.23 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 28 أغسطس في بنك البركة

بلغ سعر الريال السعودي فى بنك البركة بمبلغ 8.03 جنيه للشراء، وقيمة 8.25 جنيه للبيع.