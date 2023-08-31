الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير مصرفي يكشف أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء

محمد عبدالعال
محمد عبدالعال

كشف محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، بعد انضمام مصر للبريكس.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك مجموعة عوامل ساعدت على ذلك، أهمها انخفاض عناصرالطلب الفعلي على السوق، إذ قل الطلب للسلع غير استراتيجية.

خبير مصرفي: الموسم السياحي والتدفقات الدولارية سببا في تراجع سعر الدولار

وأضاف: "الموسم السياحي والتدفقات الدولارية الكبيرة، والذي  تزامن مع عودة المصريين من الخارج، وانحسار الطلب على الذهب".

وتابع الخبير المصرفي: “هناك عوامل مرتبطة بالسياسات النقدية تسببت في تراجع الدولار منها ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه المصري”، مؤكدا أنه متوقع مع بداية العام الجديد انخفاض معدلات التضخم. 

البريكس مصر والبريكس السوق السوداء سعر الدولار انخفاض سعر الدولار

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