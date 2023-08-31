الغرف التجارية: المنتجات بمعارض "أهلا مدارس" أقل من سعر الجملة

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، تفاصيل معارض أهلا مدارس.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الخميس، إن ما سيتم طرحه هو كل ما تحتاجه الأسرة للمدرسة وأنه سيتم طرح الكتاب المدرسي، والحاسب الآلي والأغذية الأساسية لعمل سندوتشات المدرسة والملابس والأحذية والحقائب.

وأضاف أن كل المستلزمات ستكون متوافرة بأقل من أسعار الجملة، لأننا سنأخذ من المنتج والمستورد مباشرة إلى المنفذ، وبالتالي الأسعار ستكون أقل، موضحاً أن وزير التموين مد الأوكازيون حتى نهاية شهر سبتمبر.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يقوم شخص بالشراء للأسرة بالكامل، أو شخص بالعمارة يشتري للجيران كلهم ويوفر في النقل، لافتا إلى أن معارض أهلا مدارس تكون لمدة أسبوعين لأنه بمجرد دخول المدارس الطلب يقل، ولكن على حسب الطلب من الممكن أن يمد لفترة أطول.