الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمين "الغرف التجارية": ملف التصدير مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر

جريدة الدستور

قال د.علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك توجيهًا من الرئيس السيسي بتطوير ملف التصدير الفترة المقبلة: "ملف التصدير مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر، لهذا رئيس الوزراء وجميع الوزراء يدعمون التحالف بين القطاع العام والخاص في هذا التوجه الذي أعلنت عنها مصر".

ملف التصدير 

وأكد عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك عددًا من محاور المعلومات لتنمية قطاع الصادرات، كما أنه من الضروري لتنمية هذا القطاع أن يتم الربط بين المصدر والمستورد وخدمة اللوجستيات، والعمل على تنويع الواردات خلال تنمية الصادرات.

التبادل التجاري العالمي 

أضاف أن التبادل التجاري بين الدول يخدم ملف الصادرات بصورة كبيرة، كما أنه ينبغي زيادة المحاور التى تدخل على إفريقيا وتنمية طرق التجارة مع دول القارة، مشيرًا إلى أن قارة إفريقيا هي قارة المستقبل.

أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز الحياة اليوم الحياة

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