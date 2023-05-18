الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة الأوكراني بـ 13 ألف جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الخميس، استقرارًا كبيرًا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجنينى “ :15500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 15500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “ 13000 جنيه، بينما سجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس” 2500 جنيه، في حين سجل سعر أردب الذرة الشامية 2000 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس 

وبلغ سعر طن أعلاف كورن فلاك ”ذرة أرجنينى” 16200جنيه، بينما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40300 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%، 37000 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى 38000 جنيه، وبلغ سعر طن صويا فول فات “ مستورد ” 36900 جنيه ارضه، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات ” محلى” 36500جنيه ”ارضه ”، بينما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ” 28600 جنيه ” ارضه ”، في حين بلغ سعر صويا هاى فات 43% ”محلي ” : 23800 جنيه ” ارضه ”.

وسجل سعر طن كسب عباد +36%.. 28000 جنيه  بينما سجل سعر طن جيلوتين ” مستورد ” 50000 جنيه، فيما سجل سعر طن جيلوتين ” محلى”: 49700 جنيه، بينما بلغ سعر ردة بران محلى :11500 جنيه  ، فيما بلغ سعر طن النخالة الخشنة : 11800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد ) وسجل سعر حمل تبن القمح “جديد”   230 جنيه، وسجل سعر قيراط البرسيم :  من 260 إلى 290 جنيه.،

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 14-5-2023

وسجل طن أعلاف بادى 26300 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25800 جنيه للطن ، فى حين سجل طن العلف ناهى 25500 جنيه للطن.، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 23300 جنيه للطن ، وسجل طن العلف بياض بـ 21800 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 21600جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21700 جنيه للطن وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 21100 جنيه

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