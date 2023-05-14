الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 14-5-2023

دواجن
دواجن

شهدت أسعار مدخلات إنتاج الأعلاف تراجعًا تتدريجيًا وبشكل يومي، حيث تراجعت الأسعار اليوم مابين 100 لـ 200 جنيه للطن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار مدخلات الأنتاج اليوم الأحد 14 مايو 2023.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم 

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني بمقدار تغير 100 جنيها للطن، لتسجل أسعارها اليوم 16700 جنيها صب أرضه

تراجعت أسعار الذرة الصفراء البرازيلي بمقدار تغير 100 جنيها للطن، لتسجل أسعارها اليوم 16700 جنيها صب أرضه

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أوكراني بمقدار تغير 200 جنيها للطن، لتسجل أسعارها اليوم 14300 جنيها صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء صربي بمقدار تغير 200 جنيها للطن، لتسجل أسعارها اليوم 14300 جنيها صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أمريكي بمقدار تغير 200 جنيها للطن، لتسجل أسعارها اليوم 14300 جنيها صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء بلغاري بمقدار تغير 200 جنيها للطن، لتسجل أسعارها اليوم 14300 جنيها صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء روماني بمقدار تغير 200 جنيها للطن، لتسجل أسعارها اليوم 14300 جنيها صب أرضه.

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اسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 14 مايو 2023

سجلت أسعار صويا 44 %  نفس أسعار أمس السبت لتسجل 39000 جنيها للطن.

سجلت أسعارصويا 46 % (محلي) نفس أسعار أمس السبت لتسجل 40000 جنيها للطن.

سجلت أسعار صويا 46% (مستورده)  نفس أسعار أمس السبت لتسجل 40000 جنيها للطن.

سجلت أسعار ردة ( نخالة ) نفس أسعار أمس السبت لتسجل 12000 جنيها للطن.

سجلت أسعار زيت صويا منزوع نفس أسعار أمس السبت لتسجل 58000 جنيها للطن.

سجلت أسعار زيت صويا مكرر نفس أسعار أمس السبت لتسجل 59000 جنيها للطن.

سجلت أسعار بذرة فول الصويا نفس أسعار أمس السبت لتسجل 39000 جنيها للطن.

سجلت أسعاركسب عباد 36% نفس أسعار أمس السبت لتسجل 18000 جنيها للطن.

سجلت أسعاردي دي جي إس 27% نفس أسعار أمس السبت لتسجل 24000 جنيها للطن.

سجلت أسعار جيلوتين مستورد 60% نفس أسعار أمس السبت لتسجل 52000 جنيها للطن.

سجلت أسعار قشر فول الصويا نفس أسعار أمس السبت لتسجل 8250  جنيها للطن.

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