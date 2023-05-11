قائمة أسعار الأعلاف وفول الصويا والذرة اليوم الخميس في الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف، استقرارًا في الأسواق اليوم الخميس، حيث سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني 16800 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة البرازيلي 16800 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة الأوكراني 15100 جنيه.

وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة حورس 2800 جنيه، في حين سجل سعر أردب الذرة الشامية 2300 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم الخميس

وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 17500جنيه، فيما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 40300 جنيه، بينما بلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% : 40000 جنيه، في حين بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلي 41000 جنيه.

أسعار الفول الصويا اليوم

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد: 36900 جنيه ارضه، فيما سجل سعر طن صويا فول فات محلي 36500جنيه أرضه، بينما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% مستورد 28600 جنيه أرضه، في حين سجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ” : 23800 جنيه أرضه فيما سجل سعر طن كسب عباد +36% :28000 جنيه، وسجل سعر طن جيلوتين مستورد 50000 جنيه ، فيما سجل سعر طن جيلوتين محلي 49700 جنيه، فيما سجل سعر طن ردة بران محلى :12000 جنيه، كما سجل سعر طن النخالة الخشنة : 11800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح “جديد” 230 جنيه، وسجل سعر قيراط البرسيم : من 260 إلى 290 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 28000 جنيه كما سجل طن العلف نامي 27700 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهي 27500 جنيه للطن.، كما سجل طن العلف بادى نامي بـ27300 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23200 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 23000جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ22700 جنيه للطن وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 226500 جنيه.