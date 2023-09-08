الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار الزيت لدى التجار بالسوق المحلية اليوم

زيت
زيت

استقرت أسعار زيت الطعام اليوم، لدى تجار الجملة المحليين، حيث تراوحت ما بين 62: 125 جنيه، حسب نوع وزنة كل زجاجة.

أسعار الزيت  اليوم
استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 41,500 جنيه للطن وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 49,500 جنيه للطن ،واستقر سعر طن زيت الصويا المكرر، ثباتًا في قيمته، مسجلًا 47,000 جنيه للطن.
وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 48,500 جنيه للطن ،وثبت سعر زيت الأولين، مسجلًا 47,500 جنيه للطن.

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سعر الزيت للمستهلك
وبلغ سعر زيت  ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت  ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت  ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت  "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت  خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.

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سعر الزيت التمويني 

وتطرح وزارة التموين زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر 30 جنيهًا وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ35 جنيهًا.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن احتياطي الزيت يكفي 6.7 شهر، منوهًا بأن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها.

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