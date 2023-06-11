المواد الغذائية: 500 جنيه انخفاضا في سعر الزيت و300 في السكر

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، استقرار سوق المواد الغذائية خلال الفترة الحالية نتيجة توافر المعروض لغالبية السلع الأساسية ووجود مخزون استراتيجي آمن منها.

وكشف المنوفي، في بيان صحفي اليوم، عن استقرار أسعار السلع الغذائية وتراجع الكثير منها، مثل زيت الصويا الذي انخفضت أسعاره بنحو 500 جنيه في الطن، وتراجع طن أرز الشعير بنحو 1000 جنيه، وتراجع سعر الدقيق، والسكر بنحو 300 جنيه في الطن، وتراوح سعر الجبن الأبيض بين 76 إلى 96 جنيها للكيلو، والجبنة التركي من 140 حتى 180 جنيها للكيلو، والجبن المعلب الفيتا الربع كيلو تتراوح من 12 إلى 17 جنيها.

أما بالنسبة للمكرونة 400 جرام تتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات، والزيت 750 جرام من 40 إلى 45 جنيها، واللتر من 60 إلى 65 جنيها، وبالنسبة لسعر كيلو السكر يتراوح بين 20 إلى 25 جنيها، والأرز سعر العبوة من 25 إلى 30 جنيها، وسعر كيلو اللبن السائب الجموسي يتراوح بين 20 - 25 جنيها، والبقري من 8 حتى 10 جنيهات، والمعبأ سعر الكيلو من 25 وحتى 30 جنيها.

أما أسعار البيض تبدأ من 105 إلى 115 والبيض الأبيض من 100 إلى 110 جنيهات، وأسعار البن العبوة 125 جرام تتراوح بين 25 إلى 35 جنيه، وعبوة الشاي 40 جرام من 5 إلى 8 جنيهات، وبالنسبة للحوم المصنعة العبوة 400 جرام من 40 حتى 100 جنيه حسب جودتها، والكفتة وزن 400 جرام من 40 إلى 100 جنيه، وبالنسبة للحلاوة الطحينية من 80 إلى 100 جنيه للكيلو، واللانشون من 60 إلى 80 جنيها، واللانشون الأعلى جودة مثل الحلواني من 140 إلى 160 جنيها حسب الطعم والنكهة، والجبنة الفلامنك من 200 إلى 280 جنيها، والتونة المفتتة من 15 إلى 25 جنيها، والقطع من 25 إلى 40 جنيها، والماكريل الصغير من 18 إلى 20 جنيها، والكبير من 40 إلى 45 جنيها، والبلوبيف البرازيلي من 40 إلى 60 جنيها حسب الماركة، والمياه الغازية سعر اللتر من 8 إلى 12 جنيها.

وأشاد رئيس شعبة المواد الغذائية بالجهود الحكومية في عودة استقرار الأسواق، وبالمعارض الغذائية التي نظمتها والتي ساهمت في زيادة السلع الغذائية مثل معرض أهلا رمضان، ومعرض القوات المسلحة وكلنا واحد، التي خلقت حالة من استقرار الأسعار إلى حد ما، وبقرار الدولة بمد فترة إقامة هذه المعارض حتى عيد الأضحى المبارك.

وأكد المنوفي أهمية دور الغرف التجارية الأيام المقبلة في إتاحة السلع للمواطنين بسعر التكلفة والقيام بدورها المجتمعي لخلق حالة من التوازن في الأسواق، والتوسع في إقامة المعارض المختلفة وهي أحد أهم آلية عمل الغرف التجارية.

وشدد المنوفي ضرورة كتابة الأسعار على السلع والمنتجات الغذائية، حتى نستطيع تنظيم وأحكام عملية تداول السلع الغذائية، وأيضا توحيد الأسعار بالنسبة لمنتجي السلع وعدم وجود سعرين للمنتج واحد الهايبر والسلاسل وآخر للمحلات الصغيرة لنفس السلعة لأنه يؤثر في النهاية على المواطن ويخلق حالة من عدم المنافسة العادلة في الأسواق.