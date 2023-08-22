الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي للقمح آمن ونعمل لزيادة المخزون

الدكتور علي المصيلحى
الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة

أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 4.7   شهر. 

وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بالاتفاقية التى وقعتها مصر مع الإمارات ممثلة في صندوق أبوظبى للتنمية، لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح فإن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية التى يدعمها الصندوق تمويليا ستقوم بتوريد القمح لمصر بطريقتين الأولى عن طريق القمح الذي يتم زراعته في أراضيها بمنطقة توشكى وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلي من المزارعين المصريين وليس كما يقال بالدولار.

وأضاف المصيلحي أن الطريقة الثانية ستكون بشراء القمح المستورد، وسيتم الإعلان عنها بنفس طريقة الإعلان عن المناقصات الدولية، وفتح الاعتمادات، ثم الدفع بناءً على المستندات والإجراءات المعتادة. وسيقوم صندوق أبوظبي بتمويل الكميات التي يتم التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة. وهذا يعطي ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار، مع توفير احتياطي استراتيجي.

وشدد على ضرورة تصديق مجلس النواب على الاتفاقية، والذي سيعاود الانعقاد في أكتوبر المقبل، ثم اعتمادها من قبل رئيس الجمهورية. كما أشار إلى أنه بعد التصديق، سيتم عمل الصيغة التنفيذية للاتفاقية من قبل وزارة العدل. ومن المتوقع بدء العمل الفعلي بها في يناير المقبل، وتوفير القمح لمدة 6 شهور.

وفيما يخص السكر، أوضح الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي لمدة نحو 8 أشهر. كما أشار إلى أن حصاد قصب السكر يبدأ في يناير، في حين يبدأ موسم البنجر في فبراير.

وأشار إلى أنه بسبب التغيرات الجوية، تأخر موسم البنجر، وقامت الوزارة باستيراد 215 ألف طن سكر، كما قامت شركة "الدقهلية للسكر" بشراء 50 ألف طن سكر، وقامت شركة "الشرقية للسكر" بشراء 50 ألف طن سكر، وقامت شركة "الفيوم للسكر" بشراء 25 ألف طن سكر. وحول تذبذب أسعار السكر، قال المصيلحي إن أسعار السكر عالمياً مرتبطة بأسعار البترول، مشيراً إلى أنه في حال ارتفاع أسعار البنزين، تقوم بعض الدول كالبرازيل والتي تعد أكبر منتج للسكر في العالم بتحويله إلى الإيثانول والذي يعد وقود نظيف، مضيفاً أن كثير من الدول المتقدمة تشجع استخدام الطاقة النظيفة.

وفيما يتعلق بالزيت، قال المصيلحي إن احتياطي الزيت يكفي لمدة 3.9 شهر، مشيراً إلى أن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها. وأشار إلى أن أسعار زيت عباد الشمس خلال الفترة الماضية شهدت تراجعات، فيما شهدت أسعار الفول الصويا ارتفاعات.

وحول الأرز، قال المصيلحي إن احتياطي الأرز يكفي 3.3 شهر، ويتم طرحه بسعر 20 جنيها للكيلو الحر بالمجمعات، وسيبدأ الموسم الجديد منتصف سيبتمبر المقبل، حيث أن حجم المساحة المنزرعة بلغ 1.6 مليون فدان، في حين يبلغ استهلاكنا نحو 1.3 مليون فدان.
وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4.7 شهرا، ومستمرون في عمل مناقصات، مشددا على أن الوزارة لن تسمح بتقليل الحد الأدنى عن 4 شهور ونستهدف زيادتهم إلى 6شهور.

وفيما يتعلق بالدواجن قال المصيلحي إنه يتم استيراد الدواجن المجمدة من البرازيل لانخفاض أسعارها بسبب رفع الجمارك بين الدولتين منوها بأن الوزارة تسعى إلى عمل توازن في أسعار الدواجن من خلال ادراجها ضمن السلع المتداولة بالبورصة السلعية.
وحول اللحوم أكد المصيلحي لدينا عقود تكفي 18 شهرا، وتم فتح باب الاستيراد مع جيبوتي ونحو 2.3 شهر لحوم مجمدة من الهند والبرازيل.

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