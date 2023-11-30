"القاهرة الإخبارية": حماس تسلّم الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين وسط غزة

سلَّمت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، الصليب الأحمر الدولي، محتجزتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

تمديد الهدنة الإنسانية في غزة

أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة يوم واحد بجهود مصرية قطرية مكثفة، مؤكدًا أن تلك الهدنة تتضمن حتى الآن الاتفاق على الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين لدى حماس، والإفراج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بنفس الكميات المتفق عليها في أيام الهدنة الستة السابقة.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عن أسماء الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى، والذين سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم الخميس.

وضمت القائمة (8) أسيرات و(22) طفلًا قاصرًا، ويكون بذلك المجموع الكلي لليوم (30) أسيرًا وأسيرةً، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وسيكون استقبالهم في الساحة المقابلة لبلدية رام الله.