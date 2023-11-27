أسعار بورصة الدواجن اليوم الأثنين 27 نوفمبر 2023

يبحث الكثير من المواطنين على مدار اليوم عن أسعار الدواجن، حيث شهدت الأسعار حالة من عدم الاستقرار في الأسعار مابين التراجع والارتفاع، ووفقا إلي تصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، فإن أسعار الدواجن تشهد استقرار نسبي خلال الفترة الحالية يتناسب مع أسعار مدخلات الإنتاج، حيث أن مدخلات الإنتاج مستوردة من الخارج بنسبة 95% الأمر الذي يؤثر علي أسعار الدواجن بشكل نهائي.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأثنين

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار الدواجن وفقا إلبي أخر تحديث داخل بورصة الدواجن اليوم الأثنين 27 نوفمبر وقد جاءت قائمة الأسعار كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 27 نوفمبر

بلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم وفقا إلي أخر تحديث في بورصة الدواجن 62 جنيها مقابل أسعار أمس السبت والتي سجلت 64 جنيها يوم السبت، مع مراعاة إضافة مابين 5 إلي 10 جنيها في الكيلو كا هامش ربح حسب المنطقة والمحل الذي يقوم بالبيع.

ارتفعت أسعار الفراخ الساسو اليوم لتسجل 80 جنيها للكيلو.

بينما استقرات أسعار الفراخ البلدي عند نفس أسعار أمس السبت لتسجل 110 جنيهات للكيلو.

بينما استقرات أسعار الفراخ الأمهات عند 58 جنيهات للكيلو.

أسعار مجزأت الدواجن في الأسواق الشعبية

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار مجزأت الدواجن، خاصة البانية والذي أستقرا اليوم في الأسواق الشعبية وقد جاءت قائمة الأسعار لمجزأت الدواجن كالتالي:

بلغ سعر كيلو البانية اليوم الأثنين الأسواق سعر 170 جنيهًا للكيلو الواحد.

بينما سجل سعر كيلو أوراك بـ83 جنيهًا اليوم في الأسواق الشعبية اليوم الأثنين.

كما بلغ كيلو الدبابيس عند 110 في المحلات التجارية في مستهل تعاملات اليوم الأثنين.

وقد سجل سعر كيلو الأجنحة بـ50 جنيهًا في الأسواق التجارية ابحسب المنطقة.