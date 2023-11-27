الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

الدجاج
الدجاج

يحرص محبين الدواجن وعشاقها مع صباح كل يوم شراء احتياجاتهم من مأكل لتجهيز وجبة الغذاء فيكثر التساؤل عن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 عبر جوجل، حيث سجلت أسعار الفراخ ببورصة الدواجن اليوم تراجعا طفيفا بالأسواق المحلية والمحلات وبورصة الدواجن، إذ سيتراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم الإثنين ما بين مبلغ 62 إلى 63 جنيها للكيلو في أرض المزرعة، بينما ستصل الدواجن للمستهلك بمبلغ يتراوح ما بين 68 جنيها إلى سعر 72 جنيها للكيلو، كما سيختلف السعر من مكان لمكان آخر.

 

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 27 نوفمبر 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 27 نوفمبر 2023.

 

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 27 نوفمبر

وأشارت بيانات بورصة الدواجن اليوم الاثنين، إلى استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي التي سيتراوح سعر ما بين مبلغ 78 إلى 80 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو بين قيمة 79 إلى 80 جنيها للكيلو، كما استقرت سعر الأمهات البيضاء ليسجل نحو 60 جنيها للكيلو.

 

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 

وبحسب بيانات بورصة الدواجن اليوم الإثنين فإن سعر الكتكوت الأبيض  اليوم سيتراوح بين 26  الي 31 جنيها.

  • وكما سيتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 20 جنيه إلى 21  جنيها.
    وكما سيتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 18 إلى 19 جنيها.
    كما سيتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 20.5 إلى 21.5 جنيه.
    ويتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 14.5 إلى 15.5 جنيه.
    كما سيتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 10.5 إلى 11.5 جنيه.
    ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 17.5 إلى 18.5 جنيه.

 

أسعار البيض اليوم الإثنين 

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن أسعار البيض مستقرة بالنسبة لطبق البيض الأبيض والأحمر، بينما انخفض السعر لطبق البيض البلدي، حيث تراجع سعر طبق البيض البلدي، ليتراوح ما بين 139 إلى 140 جنيه، كما يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 117 إلى 118 جنيها، وسعر طبق البيض الأحمر بين 119 إلى 120 جنيها في المزرعة.

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-11-2023 فى مصر

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والشركات

أسعار كتاكيت البط اليوم الإثنين

واظهرت بيانات بورصة الدواجن أن سعر البط الفرنساوي يتراوح ما بين 31 إلى 32 جنيها، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم يتراوح ما بين 57 إلى 58 جنيها.

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